جزئیات قیمت جدید لبنیات/ شیر 1200، ماست 1300 تومان

یدالله صادقی در گفتگو با مهر با اعلام جزئیات قیمت شیر و لبنیات گفت: براساس تصمیم جدید دولت، 50 درصد تولیدات کارخانجات لبنی به تولید سه محصول با نرخ تعیین شده در اسفند سال 90 عرضه می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: شیر 1.5 درصد چربی بین 1150 تا 1200 تومان، ماست 1.5 درصد چربی 1300 تومان و پنیر UF 400 گرمی 2400 تومان عرضه می شود.
وی تصریح کرد: این قیمتها از هفدهم تیرماه در استان تهران اجرایی خواهد شد. صادقی در پایان خاطر نشان کرد: 50 درصد دیگر محصولات لبنی نیز براساس ضوابط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیمت گذاری خواهد شد که براین اساس، واحدهای تولیدی با هماهنگی انجمنهای مربوطه قیمت را تعیین خواهند کرد.
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