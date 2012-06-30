جزئیات قیمت جدید لبنیات/ شیر 1200، ماست 1300 تومان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اعلام جزئیات قیمت جدید شیر و لبنیات در بازار ، گفت: براساس تصمیمات جدید، شیر 1.5 درصد چربی 1200 تومان، ماست 1.5 درصد چربی 1300 تومان و پنیر UF 400 گرمی 2400 تومان عرضه می‌شود.