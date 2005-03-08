ديدارهاي عقب افتاده ليگ كشتي فرنگي در شيراز و تبريز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم كشتي هتل چمران شيراز در شهرگل و بلبل ميزبان تيم قدرتمند دانشگاه آزاد است. شيرازي ها كه درديدارهاي گذشته ليگ برتر همواره مغلوب شده اند در خانه خود ديدارسختي را با تيم مدعي و قدرتمند دانشگاه آزاد خواهند داشت.

درسالن تربيت بدني شهر تبريز نيز تيم هيات كشتي آذربايجان شرقي ميزبان پتروشيمي تهران است. هرچند تيم پتروشيمي تهران از كشتي گيران شاخص و نامدار بيشتري بهره مي برد، اما نمي توان تبريزي ها را درخانه خودشان دست كم گرفت به خصوص كه تيم كشتي فرنگي آذربايجان شرقي در برخي وزن ها نيز دست به تقويت تيم خود زده است.