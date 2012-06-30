هشدار دانشجویان نسبت به دعوت پادشاه بحرین به ایران

محمد رضایتی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از دعوت پادشاه بحرین به برای حضور در اجلاس سران جنبش عدم تعهد گفت: گویا کسانی که دست اندر کار این موضوع بوده اند از جنایت های صورت گرفته در ماه های اخیر بی خبر بوده اند و یا مغرضانه دست به این دعوت زده اند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه ما هیچ تعهدی با قاتل مردم مظلوم بحرین نداریم، اظهار داشت: برخی انگار موضوع را وارونه فهمیده اند چرا که اکنون زمان آن است که با فرصت های حقوق بشری علیه پادشاه جانی بحرین اقامه دعوی کرد که در دادگاهی صالحه پاسخگوی کشتار مظلومانه مردم باشد.

وی تاکید کرد: جنبش دانشجویی هشدار می دهد در صورت حضور پادشاه بحرین در کشور، دانشجویان آن وقت مصامحه نمی کنند و بیانیه نمی دهند بلکه چنان درسی به دعوت شده و دعوت کننده خواهند داد که در تاریخ ثبت شود.

بنابراین گزارش،مدیرکل بین الملل دفتر رئیس جمهور امروز از دعوت پادشاه بحرین به ایران برای شرکت در اجلاس سران جنبش غیر متعدها خبر داد و گفت: ما نمی توانیم کشوری را از لیست حضور در یک اجلاس بین المللی حذف کنیم،از این رو این کار باید به لحاظ دیپلماتیک انجام شود.

