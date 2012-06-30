375 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام 375 عملیات آتش نشانی در قم بیان کرد: 108 مورد از این عملیات مربوط به اطفاء حریق منازل، خودروها، کارخانه جات و کارگاه ها بوده است.



انجام 148 عملیات نجات



وی گفت: در خرداد ماه 148 مورد عملیات نجات از قبیل تصادفات جاده ای، برون شهری، چاه و صید حیوانات انجام شد.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم ادامه داد: 36 مورد عملیات ایمن سازی شامل نشت گاز از خودروها و منازل و 82 مورد حریق ضایعات در خرداد ماه انجام گرفته است.



در خرداد ماه 10 نفر فوت کردند



وی اذعان داشت: متاسفانه در خرداد ماه 10 نفر فوتی که بیشتر آن ها در تصادفات جاده ای بوده است، 48 نفر مصدوم و 19 نفر نیز با تلاش به موقع آتش نشانان نجات یافتند.



وی ادامه داد: در این راستا پرسنل زحمت کش آتش نشانی 6 هزار و 811 دقیقه عملیات انجام دادند.



جعفری اعلام کرد: با پیگیری به عمل آمده یک دستگاه خودرو ایسوز نجات به خودروهای آتش نشانی اضافه شد.



نجات کودک 10 ساله از داخل چاه



وی در بخشی دیگر بیان کرد: با تماس مردم به مرکز فرماندهی خبر سقوط یک کودک 10 ساله به داخل چاه در بلوار معلم داده شد که بلافاصله 2 دستگاه از خودروهای نجات ایستگاه 9 به محل اعزام و با وجود مناسب نبودن موقعیت مکانی چاه و ازدحام جمعیت با سرعت عمل و رعایت کلیه موارد ایمنی کودک را از داخل چاه به بیرون انتقال دادند.

