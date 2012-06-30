375 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام 375 عملیات آتش نشانی در قم بیان کرد: 108 مورد از این عملیات مربوط به اطفاء حریق منازل، خودروها، کارخانه جات و کارگاه ها بوده است.
انجام 148 عملیات نجات
وی گفت: در خرداد ماه 148 مورد عملیات نجات از قبیل تصادفات جاده ای، برون شهری، چاه و صید حیوانات انجام شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم ادامه داد: 36 مورد عملیات ایمن سازی شامل نشت گاز از خودروها و منازل و 82 مورد حریق ضایعات در خرداد ماه انجام گرفته است.
در خرداد ماه 10 نفر فوت کردند
وی اذعان داشت: متاسفانه در خرداد ماه 10 نفر فوتی که بیشتر آن ها در تصادفات جاده ای بوده است، 48 نفر مصدوم و 19 نفر نیز با تلاش به موقع آتش نشانان نجات یافتند.
وی ادامه داد: در این راستا پرسنل زحمت کش آتش نشانی 6 هزار و 811 دقیقه عملیات انجام دادند.
جعفری اعلام کرد: با پیگیری به عمل آمده یک دستگاه خودرو ایسوز نجات به خودروهای آتش نشانی اضافه شد.
نجات کودک 10 ساله از داخل چاه
وی در بخشی دیگر بیان کرد: با تماس مردم به مرکز فرماندهی خبر سقوط یک کودک 10 ساله به داخل چاه در بلوار معلم داده شد که بلافاصله 2 دستگاه از خودروهای نجات ایستگاه 9 به محل اعزام و با وجود مناسب نبودن موقعیت مکانی چاه و ازدحام جمعیت با سرعت عمل و رعایت کلیه موارد ایمنی کودک را از داخل چاه به بیرون انتقال دادند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از انجام 375 عملیات آتش نشانی در قم در خرداد ماه خبر داد.
عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام 375 عملیات آتش نشانی در قم بیان کرد: 108 مورد از این عملیات مربوط به اطفاء حریق منازل، خودروها، کارخانه جات و کارگاه ها بوده است.
نظر شما