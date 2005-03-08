27 هزار طرح تحقيقاتي كشاورزي اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بخش كشاورزي درحال حاضر تامين كننده 26 درصد توليد ناخالص ملي و حدود 85 درصد مواد غذايي در كشوراست ، همچنين وجود تنوع آب و هوايي ، ذخايرژنتيكي ، منابع عظيم طبيعي و مزيت در توليد برخي محصولات كشاورزي از ديگر قابليتهاي اين بخش است .

بررسي ها درمورد شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه طي سه سال گذشته روند رشد بخش كشاورزي سيرصعودي مطلوبي داشته ، به طوري كه از درصد رشد (4/9-) در سال 78 به (1/6) درصد در سه ماهه اول سال 81 رسيده و سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي 26 درصد و اشتغال در سطح ملي 28 درصد اعلام شده است .

در بخش تحقيقات نيزكه همواره يكي ازراهكارهاي توسعه و افزايش توليد در بخش كشاورزي عنوان شده ، قرار است براساس برنامه ريزي صورت گرفته تا پايان برنامه چهارم توسعه حدود 27 هزار طرح تحقيقاتي كشاورزي در كشور اجرا شود .

اين در حالي است كه براساس آخرين آمار موجود ، تعداد طرح ها ي تحقيقاتي كشاورزي در برنامه سوم توسعه حدود21 هزار مورد بود كه تا كنون 17 هزار طرح پايان يافته است .

به نظر مي رسد در برنامه چهارم توسعه نگاه ويژه اي به بخش تحقيقات شده و به همين منظور دو درصد از درآمد ناخالص ملي و يك درصد از درآمدخالص شركتهاي دولتي به اين بخش اختصاص يافته است .

همچنين در برنامه مذكور 35 درصد اعتبارات بخش پژوهش كشور به تحقيقات كشاورزي اختصاص يافته كه اين ميزان در برنامه سوم توسعه 23 درصد بوده است .

مطالعات انجام شده حاكي از ضروري بودن اجراي تحقيقات در بخش كشاورزي است چنانچه براساس اين نتايج مطالعات كارشناسان يك دلار هزينه در بخش تحقيقات كشاورزي مي تواند حدود 40 دلار بازده اقتصادي داشته باشد .

آمارها نشان مي دهد ، سالانه بيش از 4 هزارطرح تحقيقاتي درسازمان تحقيقات و آموزش جهاد كشاورزي اجرا مي شود اما مشكلاتي مانند نداشتن راهبردهاي ملي تحقيقاتي ، نداشتن اعتبار اختصاص يافته ، عدم سرمايه گذاري در اين بخش ، كمبود پروژه هاي آموزشي براي افزايش عملكرد بخش ، عدم هماهنگي ميان دانشگاهها و سازمان و نداشتن وحدت رويه و ناهماهنگي در سياستگذاري برنامه هاي آموزشي در بسياري مواقع روند اجرايي طرحهاي تحقيقاتي را با مشكل مواجه مي كند .

از سويي ديگر وجود 25 هزار فارغ التحصيل كشاورزي بيكار در كشور ازمعضلاتي است كه مي توان در صورت توسعه تحقيقات در بخش كشاورزي زمينه اشتغالزايي مناسبي براي كارشناسان اين بخش نيز فراهم آورد .