فنی و حرفه ای مازندران 5 میلیون نفر ساعت آموزش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شریعت نژاد پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بخش دولتی، شش میلیون و 800 هزار نفر ساعت پیش بینی شده است افزود: سازمان اموزش فنی حرفه ای استان تا پایان آذرماه آموزش پنج میلیون و400 هزار نفرساعت را انجام می دهد.



وی با اعلام اینکه در سال گذشته دو هزار و474 نفر در قالب بیمه بیکاری در این سازمان مورد آموزش قرار گرفته اند افزود: از حیث آموزش، مازندران رتبه اول را به خود اختصاص داده است .



مدیرکل آموزش فنی حرفه ای مازندران افزود: در سال گذشته در آموزشگاهای آزاد بیش از 20 میلیون نفر ساعت آموزش دیده که تعهد ما در سال جاری همین میزان است.



شریعت نژاد گفت: کارآموزان این سازمان در 130 رشته مورد نیاز با بازار کار در 18 مرکز دولتی و دو مرکزمدیریت آزاد مورد آموزش قرار می گیرند.



وی با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: بیش از 30 درصد آموزش دیدگان در مراکز فنی حرفه ای مازندران جذب بازار کار می شوند



شریعت نژاد با اشاره به اینکه این سازمان متولی اشتغال در کشور نیست افزود: در چرخه اشتغال ملی باید نیروهای متناسب با بازار کار تربیت کنیم.



وی به تجهیزات کارگاه و مراکز فنی وحرفه ای استان اشاره کرد و افزود: یک میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز کارگاه مراکز فنی وحرفه ای اختتصاص یافته که نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشتیم.



وی با اعلام اینکه چهارهزار و800 مربی حق التدریس در کشور تبدیل وضعیت خواهند شد افزود: در مراکز فنی حرفه ای درفاز اول 60 نفر از مربیان حق التدریس تبدیل وضعیت خواهند شد.