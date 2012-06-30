نفرات برتر جشنواره ادبی "از گلستان من" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی هنری و مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گلستان پیش از ظهر شنبه در حاشیه این جشنواره گفت: پس از داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در بخش شعر هیچ اثری حائز رتبه اول نبود و رتبه دوم را، بطور مشترک قاسم بای و صادق حاجتمند بدست آوردند و رتبه سوم نیز از آن مهدی بیاضی شد.

حسین عبدی افزود: در بخش داستان هیچ اثری رتبه اول و دوم را کسب نکرد و بهمن ولیان و فریبا عنایت بطور مشترک سوم شدند.

وی در ادامه به استقبال شاعران و نویسندگان جوان استان از این جشنواره اشاره کرد و افزود: در بخش شعر از طاهره کریمی و در بخش داستان نیز از مژگان محرری و فاطمه سمیعی‌فر تقدیر شد.

عبدی اظهار داشت: با توجه به حضور فعال اعضای کارگاه آفرینش‌های ادبی و استقبال شاعران و نویسندگان جوان از جشنواره‌های ادبی در نظر داریم جشنواره ادبی "از گلستان من" را در طول سال و به صورت فصلی برگزار کنیم.



