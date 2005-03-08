برنامه هاي 160 ميليون توماني كشتي مازندران براي سال آينده

به گزارش خبرنگار" مهر" هيات كشتي استان مازندران تقويم سال آينده خود را تدوين كرده و قراراست اين تقويم را روز 24اسفند ماه جاري به مجمع هيات كشتي مازندران ارايه كند.
دراين تقويم 6 سفر برون مرزي براي كشتي گيران رده هاي سني نوجوانان و جوانان به كشورهاي تركيه ، ارمنستان ، روسيه ( داغستان ) و آذربايجان پيش بيني شده است.
هيات كشتي استان مازندران برنامه هاي خود را بر اساس بودجه اي درحدود160 ميليون تومان تدوين كرده است . قسمت عمده اي از بودجه مورد نظركشتي مازندران را اسپانسرها و حاميان كشتي اين استان تامين خواهند كرد.
مازندران فعال ترين هيات كشتي ايران در سالهاي اخير بوده و همواره نقش موثري بر كشتي كشورداشته است.
برنامه هاي سال 1384 كشتي مازندران با 160 ميليون تومان بودجه انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" هيات كشتي استان مازندران تقويم سال آينده خود را تدوين كرده و قراراست اين تقويم را روز 24اسفند ماه جاري به مجمع هيات كشتي مازندران ارايه كند.
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