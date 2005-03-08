برنامه هاي 160 ميليون توماني كشتي مازندران براي سال آينده

به گزارش خبرنگار" مهر" هيات كشتي استان مازندران تقويم سال آينده خود را تدوين كرده و قراراست اين تقويم را روز 24اسفند ماه جاري به مجمع هيات كشتي مازندران ارايه كند.

دراين تقويم 6 سفر برون مرزي براي كشتي گيران رده هاي سني نوجوانان و جوانان به كشورهاي تركيه ، ارمنستان ، روسيه ( داغستان ) و آذربايجان پيش بيني شده است.

هيات كشتي استان مازندران برنامه هاي خود را بر اساس بودجه اي درحدود160 ميليون تومان تدوين كرده است . قسمت عمده اي از بودجه مورد نظركشتي مازندران را اسپانسرها و حاميان كشتي اين استان تامين خواهند كرد.

مازندران فعال ترين هيات كشتي ايران در سالهاي اخير بوده و همواره نقش موثري بر كشتي كشورداشته است.