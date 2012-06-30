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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

یعقوبی اعلام کرد:

پزشک خانواده ضامن تامین سلامت افراد

پزشک خانواده ضامن تامین سلامت افراد

تبریز-خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:با طرح پزشک خانواده هزینه های درمانی بیماران کاهش می یابد و ازتحمیل هزینه های درمانی بر بدنه دولت نیز کاسته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا یعقوبی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح پزشک خانواده اظهار کرد: باید طرح پزشک خانواده را به نحو احسن برای مردم معرفی کنیم چرا که 90 درصد هزینه های درمان در طرح پزشک خانواده توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی گفت: با طرح پزشک خانواده از مخارج بیهوده ای که صرف دارو و درمان می شود کاسته خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:بر اساس این طرح خدمات درمانی در دسترس بوده و از اخذ تعرفه های زیاد جلوگیری به عمل می آید و باعث می شود روابط مالی پزشک و بیمار در قالب سیستم بیمه اجرا شود.

یعقوبی تاکید کرد: در طرح پزشک خانواده به جای صرف پول تامین سلامت افراد مد نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: یک سیستم پزشکی اعم از پزشک عمومی ، روانشناس و ماما در نظر گرفته شده است که نه تنها هزینه های درمانی بیماران کاهش یافته بلکه از تحمیل هزینه های درمانی بر بدنه دولت نیز کاسته می شود.

کد مطلب 1638545

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