پزشک خانواده ضامن تامین سلامت افراد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا یعقوبی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح پزشک خانواده اظهار کرد: باید طرح پزشک خانواده را به نحو احسن برای مردم معرفی کنیم چرا که 90 درصد هزینه های درمان در طرح پزشک خانواده توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی گفت: با طرح پزشک خانواده از مخارج بیهوده ای که صرف دارو و درمان می شود کاسته خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:بر اساس این طرح خدمات درمانی در دسترس بوده و از اخذ تعرفه های زیاد جلوگیری به عمل می آید و باعث می شود روابط مالی پزشک و بیمار در قالب سیستم بیمه اجرا شود.

یعقوبی تاکید کرد: در طرح پزشک خانواده به جای صرف پول تامین سلامت افراد مد نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: یک سیستم پزشکی اعم از پزشک عمومی ، روانشناس و ماما در نظر گرفته شده است که نه تنها هزینه های درمانی بیماران کاهش یافته بلکه از تحمیل هزینه های درمانی بر بدنه دولت نیز کاسته می شود.