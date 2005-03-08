آماده باش آتش نشاني قم در ايام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در قم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اين استان از 26 اسفندماه سال جاري تا 15 فروردين ماه سال 84 با برقراري مراكز و اكيپ‌هاي ثابت و سيار در مراكز پر رفت و آمد شهر به همراه خودروهاي سبك و سنگين و گشت‌هاي موتوري آماده امدادرساني در كوتاه‌ترين زمان ممكن به حادثه ديدگان خواهد بود.

بر پايه اين گزارش سازمان آتش نشاني همانند سال‌هاي گذشته با استقرار اكيپ‌هاي ثابت و شبانه‌روزي در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمكران، پاركينگ رودخانه، عوارضي اتوبون‌هاي قم ـ تهران و قم ـ كاشان، ميدان 72 تن و … اين مكان‌ها را تحت پوشش قرار خواهد داد.

اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به مراجعه و ازدحام جمعيت در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران در تحويل سال نو و 5 روز اول عيد نوروز بيش از 10 خودرو سبك و سنگين مستقر خواهند بود و اكيپ‌هاي موتور سوار نيز به طور كامل در شيفت‌هاي 8 ساعته اين دو نقطه مهم را پوشش خواهند داد.

در پايان اين گزارش آمده است : بخش اداري سازمان آتش نشاني در ايام تعطيلات نيز پاسخگوي ارباب رجوع خواهد بود.