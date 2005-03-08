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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۱۲

آماده باش آتش نشاني قم در ايام نوروز

آتش نشاني قم در ايام نوروز براي امداد رساني هر چه بهتر به شهروندان در آماده باش كامل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اين استان از  26 اسفندماه سال جاري تا 15 فروردين ماه سال 84 با برقراري مراكز و اكيپ‌هاي ثابت و سيار در مراكز پر رفت و آمد شهر به همراه خودروهاي سبك و سنگين و گشت‌هاي موتوري آماده امدادرساني در كوتاه‌ترين زمان ممكن به حادثه ديدگان خواهد بود.

بر پايه اين گزارش سازمان آتش نشاني همانند سال‌هاي گذشته با استقرار اكيپ‌هاي ثابت و شبانه‌روزي در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمكران، پاركينگ رودخانه، عوارضي اتوبون‌هاي قم ـ تهران و قم ـ كاشان، ميدان 72 تن و … اين مكان‌ها را تحت پوشش قرار خواهد داد.

اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به مراجعه و ازدحام جمعيت در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران در تحويل سال نو و 5 روز اول عيد نوروز بيش از 10 خودرو سبك و سنگين مستقر خواهند بود و اكيپ‌هاي موتور سوار نيز به طور كامل در شيفت‌هاي 8 ساعته اين دو نقطه مهم را پوشش خواهند داد.

در پايان اين گزارش آمده است : بخش اداري سازمان آتش نشاني در ايام تعطيلات نيز پاسخگوي ارباب رجوع خواهد بود.

کد مطلب 163857

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