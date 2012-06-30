محمد مرسی وارد مقر دادگاه عالی قانون اساسی مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی قبل اعلام کرد: محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مردم مصر به مقر دادگاه عالی قانون اساسی وارد شده است.

شایان ذکر است محمد مرسی دیروز در میدان التحریر قاهره در برابر مردم سوگند یاد کرده بود.