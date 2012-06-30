روش سقراطی در آموزش فلسفه به کودکان کاراست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کاربرد فلسفه در پرورش تفکر کودکان و نوجوانان با حضور اساتید و صاحبنظران امروز شنبه دهم تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

دکتر سعید ناجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این نشست به بررسی موضوع "سقراط، معلمی سازه گرا و رئالیست" پرداخت و گفت: برخی از فلاسفه چون پیتر بوغوسیان سقراط را به عینیت گرایی منتسب کرده و آنرا دستمایه ای برای انتقاد از کل عینیت گرایی قرار می دهند.

وی افزود: بوغوسیان معتقد است که پیش فرض روش سقراطی این است که حقیقتی وجود دارد که می تواند از طریق اکتشاف شناخته شود و افرادی که از گفت و گو(دیالکتیک) استفاده می کنند قضایای درست را با یک تحقیق مستمر کشف می کنند.

وی تصریح کرد: از نظر او سقراط بر آن است که حقیقتی وجود دارد که ما برای پیدا کردن آن فقط لازم است دورهم جمع شده و با همدیگر به گفت و گو بپردازیم.

وی یادآور شد: این دیدگاه باعث می شود سازه گرایان دیدگاه سقراط را زیر سؤال برده و کنار بگذارند. به عنوان مثال "وان گلسرزفلد" یکی از سازه گرایان برجسته که تمام استلزامات این دیدگاه را بررسی می کند همین نوع رئالیسم و عینیت گرایی را مورد حمله قرار می دهد و می گوید معرفت نتیجه فعالیت یک شخص منفرد در خلق کردن است نه محصولی که به نحوی مستقل از فاعل شناسا در خارج موجود بوده و می تواند به واسطه ادراک یا محاوره کلامی توأم با پشت کار انتقال یافته و کم کم فهمیده شود.

ناجی تأکید کرد: بر این اساس برخی از طرفداران فلسفه برای کودکان روش سقراطی را به جهت تقابل با سازه گرایی برنامه فلسفه برای کودکان نادیده می گیرند. مثلاً کلینتون گلدینگ اهداف معرفی عینیت گرای سقراطی با اهداف معرفتی برنامه فلسفه برای کودکان مقایسه می کند و استدلالهایی بر علیه ناسازگاری آن دو ارائه می دهد.

وی افزود: این عینیت گرایی، همان عینیت گرایی است که سازه گرایان به عنوان رئالیسمی که در پشت سر تعلیم و تربیت دیالکتیک قرار دارد معرفی کرده و با سرکوب آن، عقاید ایده آلیستی و سازه گرایانه را وارد مباحث تربیتی می کنند.

این متخصص فلسفه برای کودکان در پایان یادآور شد: روش سقراطی نه تنها روشهای سازه گرایانه را در یونان باستان به خوبی پیش برده است و سازه گرایی چیز جدیدی نیست بلکه قابلیت آنرا دارد که متهم به رئالیسم خام نشده و به عنوان در برگیرنده رئالیسم انتقادی به خوبی این دو رویکرد ظاهرا متعارض را با هم آشتی دهد.