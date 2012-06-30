به گزارش خبرگزاری مهر، کمال بیگدلی افزود: با تمام تلاش سعی میکنیم تا شاهد پویایی فعالیتهای ورزشی در مجموعه شرکت مخابرات باشیم که در این زمینه استان زنجان به عنوان یکی از استانهای پیشرو تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
وی افزود: با برنامهریزی کارشناسی که طی چند سال اخیر با جدیت دنبال میشود بخشی از هزینههای توسعهای مخابرات برای احداث فضاهای ورزشی اختصاص مییابد و این امر هیچ منافاتی با واگذاری بخشی از این شرکت به بخش خصوصی ندارد.
بیگدلی تصریح کرد: هر چند 80 درصد سهام مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است، اما این امر موجب حاکمیت ارتقای سودآوری بدون توجه به سلامت پرسنل نخواهد بود، زیرا داشتن پرسنل سالم موجب ارتقای کارآمدی یک مجموعه خواهد بود و همه مسئولان باید به این امر مهم توجه کنند که پرداختن به ورزش بهترین اقدام در داشتن پرسنل سالم است.
رئیس شورای عالی ورزش شرکت مخابرات ایران افزود: سال گذشته آییننامه ورزش در مجمع مخابرات به تصویب رسید که طی آن ساختار مناسب برای ارتقای سطح کیفی و کمی پرسنل مخابرات در نظر گرفته شده است و علاوه بر اهداف توسعه سلامت پرسنل توجه به ورزش قهرمانی در این مجموعه نیز بسیار مورد تأکید است و در این زمینه پرسنل بازنشسته این شرکت نیز از جایگاه ویژهای برخوردارند زیرا این قشر در ایجاد و اعتلای مخابرات تا به امروز نقش ویژهای داشتند.
بیگدلی با انتقاد از عدم توجه برخی از مدیران به امر ورزش، گفت: متأسفانه برخی از مدیران با هدف کم کردن هزینهها و ارتقای سودآوری آن طور که باید از امر ورزش در این شرکت پشتیبانی لازم را به عمل نمیآورند و شاید همین امر موجب حضور تنها 14 تیم از 30 تیم کشور در این المپیاد بوده است و لازم است این دید اصلاح شود، زیرا سرمایهگذاری در امر ورزش، کاستن بسیاری از هزینههای دیگر است.
المپیاد ورزشی شرکت مخابرات و شرکتهای تابعه از 9 تیرماه به مدت 6 روز در رشتههای بسکتبال و آمادگی جسمانی و با حضور 14 تیم از سراسر کشور به میزبانی زنجان برگزار میشود.
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