حذف پتروشیمی گلستان از لیست پروژه های مهر ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در لیست اخیری که از سوی دفتر رئیس جمهوری درباره پروژه های مهر ماندگار ارسال شد، پتروشیمی گلستان از این لیست حذف شد.

وی اظهار داشت: برخی پروژه های نظیر پتروشیمی گلستان به زمان بیشتری برای تکمیل نیاز دارند و از اینرو این طرح از لیست طرح های مهر ماندگار حذف شد.

وی عنوان کرد: البته پیگیریهای ویژه برای پروژه پتروشیمی گلستان در حال انجام است تا این طرح زودتر تکمیل شود.

دادبود بیان داشت: پتروشیمی گلستان از جمله طرحهایی است که امکان بهره برداری آن در موعد مقرر و تا پایان دولت دهم فراهم نیست و به زمان بیشتری نیاز دارد.

به گزارش مهر، ساخت پتروشیمی استان گلستان با گذشت بیش از پنج سال از کلنگ زنی پروژه ، تاکنون کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و روند اجرای آن بسیار کند است.

این مجتمع که قرار بود پس از چهار سال به بهره برداری برسد اکنون به دلیل کمبود و عدم تخصیص اعتبار لازم به ویژه اعتبارات ارزی از پیشرفت لازم برخوردار نیست.

این در حالی است که 95 هزار سهامدار گلستانی حدود دو هزار و 800 میلیارد ریال در این پروژه سپرده گذاری کردند که البته این مبلغ تنها 4 درصد سرمایه پروژه را به خود اختصاص می دهد.

مجتمع پتروشیمی گلستان قرار است، هفت هزار شغل ایجاد کند و رتبه بیست و پنجم استان گلستان را از لحاظ پیشرفت صنعت در کشور به رتبه دهم ارتقا دهد و آینده استان را در بخش صنعت و کشاورزی متحول کند.

ایجاد صنایع پتروشیمی در گلستان از مهمترین مصوبات سفر نخست رئیس جمهوری و هیئت دولت به این استان بود که کلنگ احداث آن آبان 1385در شمال آق‌قلا به زمین زده شد.

میزان تولیدات این طرح یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک در سال است و بخشی از آمونیاک تولیدی این طرح در داخل مجتمع به مصرف می‌رسد و حدود 75 هزار تن آن قابل عرضه به بازار صنایع پایین دستی کشور برای رفع نیاز کشاورزان استانهای گلستان، گیلان و مازندران است.