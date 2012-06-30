جواد مغروری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهم ترین ابزار ایجاد این ارتباط رسانه های جمعی و نشریات هستند که به علت گستردگی فضای ارتباطی و تعاملی با شهروندان بهترین راه برای ایجاد این ارتباط است.

روابط عمومی ها چشم بینای ادارات هستند

وی روابط عمومی ها را قلب تپنده هرسازمان و نهاد و چشم بینای ادارات دانست و اظهار داشت: پویایی روابط عمومی موجب رشد و بالندگی مجموعه ها و ادارات است و هر چه این کارآمدی از نشاط بیشتری برخوردار باشد، خدمت رسانی به مردم نیز به نحو مطلوب تری انجام می شود.

مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر، با اشاره به همکاری نشریات و رسانه های ارتباط جمعی با این روابط عمومی یادآور شد: با انتشار اخبار و اطلاعات اقدامات شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر، شهروندان و هم میهنان از اخبار و عملکردهای این نهادها به نحو مطلوب و در اسرع وقت مطلع می شوند به طوری که همکاری آنان در طول یکسال گذشته موجب شده تعداد اخبار منتشر شده به سطح خوب و مناسبی برسد.

وی افزود: به طور حتم یکی از راه های بالابردن میزان شناخت شهروندان از یک مجموعه پویا و فعال، رسانه ها و سایت های خبری هستند و در آینده باید ضمن حمایت بیشتر از رسانه های بومی و سایبری به ارتقای سطح خبری شهر و شهرستان کمک کرد.

این عضو اصلی شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان ری ادامه داد: خوشبختانه با حضور باقرنژاد فرماندار شهرستان ری در رأس شورای هماهنگی روابط عمومی های این شهرستان، امید می رود تحقق این مهم مشاهده شود.

تقدیر از اطلاع رسانی مطلوب خبرگزاری مهر

وی در ادامه به رشد انتشار اخبار مجموعه شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر اشاره کرده و گفت: در حال حاضر 15 نشریه و همچنین 11 سایت خبری از جمله خبرگزاری مهر اخبار این شورا و شهرداری را انعکاس می دهند که عملکرد خبرگزاری مهر در این زمینه مطلوب بوده است.

مغروری ادامه داد: بیش از 360 خبر در طول سه ماه گذشته انتشار یافته و به طور حتم، کسب مقام اول در حوزه اطلاع رسانی شهرداری های استان تهران مدیون همکاری و همراهی عزیزان رسانه ای است.

ناحیه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره) باقرشهر کارکرد فرهنگی دارد

مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به افتتاح ناحیه مقاومت بسیج حضرت روح الله باقر شهر که ظهر پنج شنبه با حضور سردار علی نصیری فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران و جمعی از مسئولان شهرستان ری و باقر شهر انجام شد، بیان داشت: به طور حتم، این ناحیه مقاومت بسیج در باقرشهر کارکرد فرهنگی دارد.

وی اضافه کرد: طبق گفته مسئولان، یکی از مسئولیت های سپاه نواحی، ورود به مسائل فرهنگی و ایجاد ظرفیت های لازم در این رابطه است، چراکه تمام توان بسیج باید برای مقابله با تهدیدات نرم دشمنان و جنگ فرهنگی آنها به کار برده شود.