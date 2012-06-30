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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

محسن یوسفی به صورت رسمی به سایپای البرز پیوست

محسن یوسفی به صورت رسمی به سایپای البرز پیوست

کرج – خبرگزاری مهر: هافبک سابق تیم فوتبال استقلال تهران به صورت رسمی به سایپای البرز پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفی هافبک فصل گذشته استقلال تهران سرانجام از این تیم جدا شد وعصر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان البرز قرارداد خود را به صورت رسمی با نارنجی پوشان سایپای البرزبه ثبت رساند.

پیش از این رحمان احمدی ، مارسیو خوزه ، منصور تنهایی ، ابراهیم شکوری و سعید دقیقی نیز پنج بازیکن جذب شده لیگ برتری سایپا بودند که به صورت رسمی قرارداد خود را در هیئت فوتبال استان البرز به ثبت رسانده اند.

سایپای البرز در اولین دیدار خود در لیگ دوازدهم فوتبال ایران در تبریز میهمان تیم تراکتورسازی خواهد بود.

کد مطلب 1638617

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