جمال الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکیدات شهردار قم در راستای افزایش و بهبود خدمات رفاهی و حل مشکلات عمرانی و ترافیکی و با شعار خدمت ماندگار به زائران و مسافران و افزایش رضایت مندی آنان در نیمه شعبان موجب شده است تا اقدامات ویژه ای در این خصوص پیش بینی شود.



وی در خصوص پارکسوارها در مسجد مقدس جمکران بیان کرد: در منطقه جمکران با همکاری معاونت فنی و عمرانی و بخش خصوصی به تسطیح و آماده سازی 15 پارکسوار به مساحت یک میلیون و 10هزار متر اقدام شده است.



شهردار منطقه پنج قم ادامه داد: پارکسوارهای آماده سازی شده همراه با پارکسوارهای چهار گانه و مسیر آسفالت شده بلوار پیامبر اعظم(ص) مساحتی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار متر مربع را تشکیل می دهد.



حسینی در خصوص روکش آسفالت رینگ مسجد مقدس جمکران افزود: این پروژه با اولویتی که داشت چندین سال مسکوت مانده بود که با حضور ده ها دستگاه ماشین آلات با مساحتی بالغ بر 40 هزار متر مربع در حال اجرا است و طی چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.



احداث مسیرهای اضطراری



وی میزان مازوت پاشیده شده امسال را 260 هزار لیتر عنوان کرد و گفت: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته نسبت به پیش بینی و احداث مسیرهای اضطراری جاده امامزاده علیرضا و جنب ریل راه آهن به طول تقریبی 2 هزار متر اقدام شده است.



ترمیم آسفالت مناطق پرخطر



شهردار منطقه پنج قم بیان کرد: ترمیم آسفالت مناطق پر خطر در معابر ورودی منطقه و قسمت های حساس از جاده کاشان و کمربندی امام علی(ع) به طرف مسجد مقدس جمکران، بلوار خلیج فارس و بلوار انتظار با مساحتی بالغ بر 14 هزار مترمربع و بیش از 2 هزار و 300 تن و درزگیری معابر اطراف مسجد مقدس جمکران به طول بیش از 20 هزار متر نیز انجام شده است.



وی در خصوص اقدامات ترافیکی انجام شده در این منطقه در نیمه شعبان بیان کرد: کمیته فنی ترافیک استان طرح های ترافیکی مربوط به ایام شعبانیه را آماده کرده و در شورای ترافیک استان ارائه دادند.



حسینی ادامه داد: شورای ترافیک نیز عمده اقدامات مربوط به بحث ترافیکی مانند آماده سازی مسیرهای منتهی به جمکران و پارکسوار را انجام داده است.



وی با اشاره به اینکه طرح های ترافیکی آماده شده و طرح های اجرایی نیز رو به پایان است افزود: این طرح ها شامل بستن مسیرهایی که محدودیت ترافیکی دارند به وسیله گاردریل و داربست و خط کشی مسیرهای مورد نیاز است.



نصب تابلوهای ترافیکی در مسیر مسجد مقدس جمکران



شهردار منطقه پنج قم ادامه داد: همچنین تابلوهای ترافیکی و بنرهای راهنما از پنج کیلومتر قبل از شهر بر اساس محدودیت های ترافیکی به اطلاع رسانی به زائران در خصوص مسیر حرکت به سمت مسجد مقدس جمکران می پردازند.



وی بیان کرد: بر اساس طرح های ترافیکی که توسط شورای ترافیک استان مصوب شده است شهرداری منطقه پنج اقدام به آماده سازی طرح‌های اجرایی کرده است.



حسینی در خصوص اقدامات زیباسازی محیط اطراف مسجد مقدس بیان کرد: کاشت گلهای فصلی در بلوار خلیج فارس و بلوار انتظار و میدان انتظار، طراحی مناظر، رنگ آمیزی و کنیتکس دیوارهای مسجد مقدس جمکران و مسیرهای منتهی به آن در متراژ 35 هزار متر مربع، اجرای نورپردازی ریسه ای، پرچم ال ای دی، دکوراتیو و رنگ آمیزی مبلمان شهری در اطراف مسجد جمکران، نصب فلاورباکس سیمانی و پیگیری و راه اندازی آبنمای حاشیه بلوار انتظار از اقدامات زیبا سازی در منطقه پنج است.



وی در پایان بیان کرد: به منظور تامین رفاه زائران غرفه های عرضه مایحتاج ضروری در پارکسوار های منتهی به مسجد مقدس جمکران احداث می شود.

