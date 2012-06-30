به گزارش خبرنگار مهر، داستایوفسکی این رمان را در سال 1847 نوشته است که داستان مردی به نام واسیلی میخالویچ اردنیف است که به دنبال خانه می‌گردد. چون صاحبخانه‌اش شهر سن پطرزبورگ را ترک کرده است و او نیز ناچار است به دنبال یک خانه جدید بگردد. اردنیف فردی گوشه‌گیر است و در خلوت خود به انجام تحقیقات و فعالیت‌های علمی خود است تا این که دختری زیبا توجه او را به خود جلب می‌کند.

او متوجه می‌شود که آن دختر که کاترین نام دارد با پیرمردی عبوسی به نام مورین زندگی می‌کند. بنابراین در خانه آن‌ها اتاقی اجاره می‌کند. بدنه اصلی داستان این رمان حول روابط و درونیات این سه تن می‌گذرد. یاروسلا وایلیچ یکی دیگر از شخصیت‌های اصلی این داستان است که دوست نزدیک اردنیف است.

«خانم صاحبخانه» هم مانند بسیاری از داستان‌های داستایوفسکی کنکاش درونی ذهن شخصیت‌های داستان به خصوص شخصیت اصلی را به تصویر می‌کشد و همین کنکاش‌ها تنه اصلی داستان را می‌سازند. در این رمان هم یک جوان روس درگیر رابطه‌ای می‌شود که از طرفی به نظر بسیار وحشتناک می‌رسد و از طرف دیگر با مسائل ذهنی و افکار روانشناسانه سر و کار دارد.

آماده‌سازی نسخه کوتاه‌شده این رمان برای قرائت در برنامه کتاب شب، توسط احسان پویا انجام شده است. منتقد پایان هفته که در برنامه شام جمعه کتاب شب، این رمان را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد هم احسان پویا خواهد بود.

برنامه کتاب شب با تهیه‌کنندگی محمود احمدی، سردبیری محسن حکیم‌معانی و گویندگی بهروز رضوی، هر هفته از شنبه تا جمعه از ساعت 23:30 تا 24 از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود.