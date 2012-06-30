حمید جاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دعوت از وی برای حضور در نشست کمیته فنی باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: در روزهای گذشته خبری از ما نمیگرفتند و از نفراتی همچون زادمهر، خوردبین و ... برای حضور در این کمیته نام برده میشد اما امروز از طرف علی پروین نه باشگاه با من تماس گرفتند تا در نشست کمیته فنی شرکت کنم.
وی این اتفاق را بیاحترامی به خود و پیشکسوتان پرسپولیس دانست و افزود: رویانیان روزی که دنیزلی را آورد، با هیچکس مشورت نکرد. خودم را نمیگویم اما میتوانستند با نفراتی همچون بهزادی، کلانی، سلطانی، کلهر و... صحبت کنند. متاسفانه پول بسیاری به دنیزلی داده شد اما با این مربی نتیجه نگرفته و به بن بست خوردیم. البته شانس آوردیم با کسب 2 امتیاز به دسته اول نرفتیم.
پیشکسوت تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: یک روز میگویند سرمربی خارجی است و روز دیگر نامهای مربیان ایرانی مطرح میشود اما با حرف نمیشود مردم را فریب داد زیرا تکلیف پرسپولیس اصلا مشخص نیست.
جاسمیان با بیان اینکه به وی اعلام شده نشست کمیته فنی ساعت 17 امروز در محل باشگاه برگزار میشود اما در این نشست شرکت نمیکند، تاکید کرد: امروز مربی خارجی به درد پرسپولیس نمیخورد زیرا یکی مانند متسو چه چیزی را میخواهد به بازیکنانی که یکی دو سال دیگر از فوتبال خداحافظی میکنند، یاد بدهد.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: از آقایان رویانیان و کاشانی سوال میکنم که در این مدت تیمهای پایه باشگاه چند بازیکن مستعد را به تیم بزرگسال معرفی کردهاند. شما انصاریفرد، اسماعیلزاده و ... را هم که از تیمهای دیگر جذب کردید. بهتر است اگر مربی خارجی میآورید، بازیکنان جوان را به وی تحویل دهید تا با آموزش آنها، به آینده فوتبال پرسپولیس و کشور کمک کنند.
پیشکسوت تیم پرسپولیس در پایان گفت: مدتهاست به رویانیان گفتهام درست نیست نشست پیشکسوتان باشگاه در دفتر هدایتی برگزار شود و ایشان 6 ماه است قول داده جای مناسبی پیدا کند اما خبری نشد.
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