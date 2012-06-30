46 هزار کودک اردبیلی غربالگری بینایی شدند/ایجاد 23 مرکز مشاوره

به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان ظهر شنبه در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و روسای بهزیستی شهرستانها با مجمع نمایندگان استان با اشاره به غربالگریهای صورت گرفته در استان گفت: پیشگیری از افزایش معلولیتها راهکار مناسبی برای جلوگیری از افزایش تعداد معلولان است که بهزیستی استان در این مورد غربالگری بینایی و شنوایی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به تعداد غربالگریهای شنوایی و بینایی انجام شده در استان تصریح کرد: 12 هزار و 751 نفر کودک در استان غربالگری شنوایی و 46 هزار و 499 نفر غربالگری بینایی شده اند که این طرحها با هماهنگی و همکاری ادارات و نهادهای مرتبط صورت گرفته است.

احمدیان پیشگیری از معلولیت را یکی از سه محور اساسی فعالیت بهزیستی برشمرد و افزود: پیشگیری از معلولیتها و کاهش نرخ معلولیت در استان مورد توجه ویژه بهزیستی است تا از افزایش جمعیت معلولان منطقه جلوگیری شود.

وی آگاه سازی خانواده ها و زوجهای جوان را یکی دیگر از راه های پیشگیری از معلولیت فرزندان معلول دانست و اضافه کرد: با تشکیل کلاسهای آموزشی و مهارت زندگی در استان و به خصوص در مناطق روستایی و محروم 55 هزار و 123 نفر با شرکت در کلاسهای برگزار شده آگاه سازی شده اند و انتظار می رود با ادامه این آموزشها از افزایش معلولیتها جلوگیری شود.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان با اشاره به راه اندازی و فعالیت 23 مرکز مشاوره ای در استان یادآور شد: این مراکز خدمات مشاوره ای در زمینه های تحصیلی، ازدواج، مهارتهای زندگی و... به شهروندان ارائه می دهند.

احمدیان خط اورژانس اجتماعی را یکی از مراکز مشاوره غیرحضوری اعلام کرد و متذکر شد: خط ارتباطی 123 خدمات مطلوبی در زمینه مختلف همچون مشاوره برای فرزندان بد سرپرست، دختران فرای و... می دهد و مردم می توانند از این خط ارتباطی برای کمک گرفتن در زمینه های مختلف بهره گیرند.

وی با اشاره به فعالیت 352 مرکز سازمانهای مردم نهاد در استان افزود: اداره بهزیستی همکاری نزدیکی با سمنها و سازمانهای مردم نهاد دارند که فعالیت 352 مرکز غیردولتی و 48 موسسه خیریه در استان حاکی از همکاری نزدیک بهزیستی با موسسات مردمی است.