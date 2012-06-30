سرقت از مسافران با شکلات مسموم

به گزارش خبرنگار مهر، 31 خرداد سال 90 فردی با مراجعه به کلانتری 208 ترمینال جنوب به مأموران اعلام کرد که یکی از مسافران اتوبوس ، به شیوه بیهوشی اقدام به سرقت تمامی وجوه نقد و گوشی تلفن همراهش کرده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 6 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه هفتم و انجام تحقیقات از اولین شاکی پرونده ، این شخص در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : به قصد رفتن به شهر خمین ، سوار یک دستگاه اتوبوس مسافرتی بین شهری شده بودم که جوانی حدودا 30 ساله نیز در صندلی کناری من نشست . پس از خارج شدن از شهر تهران بود که این جوان با طرح موضوعی شروع به صحبت کردن با من کرد و در همین زمان یک شکلات به من تعارف کرد که به محض خوردن آن بیهوش شدم و زمانیکه توسط راننده اتوبوس به هوش آمدم خودم را در شهر خمین مشاهده کردم و در آن لحظه متوجه شدم که تمامی مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان همراهم به سرقت رفته است . بلافاصله از طریق شاگرد و راننده اتوبوس پیگیر آن جوان مسافر شدم و اطلاع پیدا کردم که وی در شهر قم از اتوبوس پیاده شده است .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان پایگاه هفتم اطلاع پیدا کردند که سرقت های مشابه دیگر و با استفاده از مواد خوراکی مسموم از قبیل آب ، آبمیوه ، شکلات و ... ، از مسافران اتوبوس های بین شهری رخ داده است که بنا براظهارات مالباختگان ، جوانی حدودا 30 الی 35 ساله در مسیر خارج شدن اتوبوس از تهران و در میدان آزادی و یا در مسیر بازگشت به تهران و در شهر قم ، به عنوان مسافر بین راهی سوار اتوبوس شده و به شیوه ای یکسان اقدام به سرقت وجوه نقد و گوشی های تلفن همراه مسافران کرده است .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : با یک دستگاه اتوبوس بین شهری از شهر کاشان به تهران می آمدم که در بین راه و در میدان 72 تن شهر قم ، جوانی به عنوان مسافر بین راهی سوار اتوبوس شد و در صندلی کنار من که خالی بود نشست . چند دقیقه ای از نشستن این جوان در کنارم نگذشته بود که وی با طرح دوستی شروع به صحبت کردن با من کرد و در این بین شکلاتی به من تعارف کرد که به محض خوردن آن بیهوش شدم و وقتی توسط شاگرد راننده اتوبوس به هوش آمدم متوجه شدم که کیف دستی حاوی مدارک و وجه نقد داخل آن به سرقت رفته است .

با توجه به اطلاعات به دست آمده از مالباختگان ، کارآگاهان پایگاه هفتم با بهره گیری از مشاهدات مالباختگان اقدام به ترسیم تصویر اولیه از متهم پرونده کردند . با بدست آمدن تصویر اولیه از متهم و با توجه به شیوه و شگرد وقوع سرقت ها در مسیر تهران به شهرها و استان های مرکزی کشور به ویژه استان قم ، تصاویر متهم در اختیار کلانتری های مستقر در پایانه های مسافربری شهر تهران به ویژه کلانتری 208 ترمینال جنوب و همچنین پلیس آگاهی استان قم قرار داده شد تا در صورت شناسایی متهم ، نسبت به دستگیری و انتقال وی به پایگاه هفتم اقدام کنند .

سرانجام در ساعت 7 صبح هفتم تیر امسال مأموران کلانتری 208 ترمینال جنوب ، حین گشت زنی در محدوده ترمینال جنوب به جوانی حدودا 35 ساله مشکوک شدند که در بازرسی بدنی وی به جز مقادیری وجه نقد ، هیچگونه مدارک شناسایی که نشان از هویت وی باشد پیدا نشد . به همین خاطر مأموران او را جهت انجام بررسی های بیشتر به کلانتری انتقال دادند .

در تحقیقات مقدماتی و در شرایطی که این جوان خود را به نام "علی حائری" معرفی کرد ، فردی با مراجعه به کلانتری و با طرح شکایت در خصوص زورگیری اموالش به شیوه بیهوشی در روز گذشته ، با این جوان رو در رو شد که بلافاصله اعلام کرد که سارق اموالش همین شخص می باشد . با توجه به شناسایی متهم توسط مالباخته و با توجه به طرح شکایت های متعدد در خصوص "زورگیری از مسافران به شیوه بیهوشی" و جهت انجام تحقیقات تکمیلی و تخصصی ، متهم در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که در تحقیقات مشخص شد که هویت علی حائری ، یک هویت دروغین است که در ادامه و با دعوت از تعدادی از مالباختگان ، متهم از سوی آنها نیز مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی متهم از سوی تعدادی از مالباختگان و شناسایی هویت واقعی وی به نام "علی . ف" 32 ساله ، وی صراحتا به داشتن سوابق متعدد در زمینه ارتکاب جرایم مختلف اخاذی ، زورگیری ع سرقت و ... اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی -رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی متهم از سوی تعدادی از مالباختگان و با توجه به تعدد سرقت های مشابه از مسافران به شیوه "بیهوشی با استفاده از مواد خوراکی مسموم" و همچنین سوابق متهم در ارتکاب جرایم مختلف ، از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی متهم شده اند دعوت می شود تا جهت طرح شکایات خود به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .

