ابتكار جديد ايران براي جلوگيري از شكست مذاكرات هسته اي با اروپايي ها

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه البيان ادعا كرد ايران معامله اي را براي بستن آن با اروپايي ها آماده كرده است كه بر اساس آن تهران تعهد داده است در مقابل اجازه يافتن براي غني سازي اورانيوم هرگز به دنبال تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي نرود.



البيان نوشت : با خوش بيني آلمان به دستيابي به حل ديپلمايتك براي بحران هسته اي ايران ، تهران معامله اي را با اتحاديه اروپايي آماده كرده است كه بر اساس آن بيانيه اي از سوي رياست جمهوري ايران صادر شود كه در آن تعهد وتضمين بدهد كه تهران هيچ تلاشي براي دستيابي به سلاح هسته اي نكند و در مقابل اجازه پيدا كند غني سازي اورانيوم را از سرگيرد.

البيان به نقل از آنچه منابع آگاه از پرونده مذاكرات هسته اي ايران ناميد، گفت : تهران اين معامله را با طرف اروپايي با هدف نجات مذاكرات كنوني از شكست در مقابل حفظ حق ايران در از سرگيري غني سازي اورانيوم آماده كرده است.



البيان در بخشي ديگر از اين خبر به نقل از منابع خود مدعي شد مهمترين اين پيشنهادها اين است كه محمد خاتمي رئيس جمهور ايران نامه اي به اروپايي ها بدهد و در آن تعهد دهد كه ايران هرگز براي دستيابي به سلاح هسته اي تلاش نخواهد كرد و تبعات نقض اين تعهد را نيز بردوش خواهد كشيد.



البيان نوشت : از ميان اين ضمانت ها آمادگي ايران به امضاي پروتكلي است كه بر تعيين عمليات غني سازي در مرز 20 درصد براي تضمين نزديك نشدن به ميدان توليد سلاح هسته اي تاكيد مي كند زيرا براي توليد سلاح هسته اي بايد درصد غني سازي اورانيوم را به نسبت 90 درصد رساند.

شايان ذكر است كه اين ادعاي رسانه عربي در حالي عنوان مي گردد كه ايران واروپا پس از چندين دور مذاكرات سازنده موفق شدند روال رسيدگي به پرونده هسته اي كشورمان را روال عادي بخشيده بگونه اي كه در اجلاس اخير شوراي حكام، البرادعي از ارائه گزارش كتبي امتناع ورزيده وبه گزارش شفاهي بسنده كرده است واظهار اميواري نمود تا اين پرونده هرچه سريعتر بسته شود ودر اين راه نيز تاكيد كرد همكاريهاي تهران را درخواست دارد.