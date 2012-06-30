روند اجرای پروژه های مهر ماندگار پارس آباد مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان که ظهر شنبه به منظور بازدید و ارزیابی وضعیت اجرایی پروژه های مهر ماندگار پارس آباد به این شهرستان سفر کرده است، در بدو ورود به پارس آباد از بیمارستان 12 تختخوابی این شهرستان که به دلیل تاخیر چند ساله به پروژه مهر ماندگار تبدیل شد، بازدید کرد.

رئیس ستاد مهر ماندگار کشور در این بازدید یک ساعته با ابراز نارضایتی از روند اجرایی این پروژه درمانی و بهداشتی از عملکرد مدیران و مسئولان مرتبط در این طرح انتقاد کرد.

محرابیان با اشاره به پیشرفت 54 درصدی این پروژه یادآور شد: این طرح باید تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد که با توجه به فصل کاری و نیز مشکلات پیش بینی نشده کار سنگینی است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای این پروژه 30 میلیارد ریال هزینه شده است، متذکر شد: برای بهره برداری و تجهیز بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد مهر ماندگار کشور همچنین دقایقی پیش از طرح تصفیه خانه اب و فاضلاب شهرستان پارس آباد بازدید کرد و ضمن اشاره به روند نامناسب این پروژه نیز یادآور شد: اجرای ساختمان و شبکه این تصفیه خانه تنها 27 درصد پیشرفت داشته است که بسیار پایین است.

وی پیشرفت کلی این طرح با احتساب اجرای طرحهای مرتبط با جمع آوری آبهای سطحی، ایجاد مسیر، کانال گذاری و ... 75 درصد عنوان کرد و افزود: این طرح باید تا سال آینده آماده بهره برداری باشد.

محرابیان اعتبار هزینه شده برای پروژه تصفیه خانه پارس آباد را حدود 100 میلیارد ریال برشمرد و عنوان کرد: برای تکمیل این پروژه در مطالعات اولیه 120 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد مهر ماندگار کشور تا ساعاتی دیگر از طرح آبرسانی سد پایاب خداآفرین به عنوان بزرگترین پروژه آبرسانی کشاورزی استان بازدید خواهد کرد.