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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۱۴

معاون بازرسي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفتگو با مهر اعلام كرد:

33 اسكله غير مجاز ظرف 10 روز آينده تعطيل مي شود // سازمان بنادر : 150 اسكله فاقد مجوز پروانه موقت شش ماهه دريافت كرده اند

معاون هماهنگي و بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد: 33 اسكله غير مجاز كشور ظرف 10 روز آينده تعطيل خواهد شد.

سردار محسن نادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" درباره آخرين تصميمات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره 201 اسكله جنوبي كشور كه 181 اسكله فاقد مجوز است، گفت: يكسري اقدامات ويژه براي ساماندهي اين اسكله ها از جمله دريافت پروانه موقت از سازمان بنادر و كشتيراني تا پايان سال جاري در نظرگرفته شده كه روند پيشرفت اين اقدامات نيزراضي كننده است.

وي با اعلام اين كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در چارچوب بررسي هاي انجام داده خود براي هر كدام از اسكله هاي جنوبي كشور تصميمات مجزايي مي گيرد، اظهار كرد: هم اكنون طبق برنامه، براي برخي از اسكله هايي كه فاقد مجوز بودند، پروانه موقت از سوي سازمان بنادر و كشتيراني صادر شده و اين اقدام همچنان ادامه دارد تا ستاد ديگر مانع فعاليت آنها نشود.

معاون هماهنگي و بازرسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: همچنين ستاد جلساتي با تك تك مديران و مالكان اسكله هاي فاقد مجوز جنوبي كشوربه منظور درجريان قرار دادن تصميمات ستاد براي اجرا تشكيل مي شود.

به گفته وي، درحال حاضر تمامي هماهنگي ها با دستگاه هاي ذي ربط و ساير بخش ها براي ساماندهي اسكله هاي كشور تا پايان سال جاري صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" از سازمان بنادر و كشتيراني، درحال حاضر 150 اسكله فاقد مجوز در كشور از اين سازمان پروانه موقت به مدت شش ماه براي فعاليت خود دريافت كرده اند.

بنابراين گزارش، همچنين سازمان بنادر و كشتيراني به مديريت و مالكيت اسكله هاي فاقد مجوز در كشوراعلام كرده است: هر اسكله اي كه بنا به هر دليلي فاقد مجوز از سازمان بنادر و كشتيراني است، مي تواند به طور پروانه موقت براي مدت شش ماه دريافت كند.

کد مطلب 163867

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