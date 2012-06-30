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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

در ایام نیمه شعبان/

31 غرفه در قم مایحتاج ضروری زائران را عرضه می‌کنند

31 غرفه در قم مایحتاج ضروری زائران را عرضه می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیرعامل سازمان میادین و تره بار شهرداری قم از عرضه مایحتاج ضروری زائران در 31 غرفه در این شهر خبر داد.

محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام نیمه شعبان به منظور تامین رفاه حال زائران 31 غرفه عرضه مایحتاج ضروری در سطح شهر جانمایی می شود.

وی گفت: 13 غرفه عرضه مایحتاج ضروری، 13 چادر و هشت کانکس یخ در سطح شهر به عرضه مایحتاج ضروری زائران می‌پردازند.

وی ادامه داد: در این غرفه ها یخ، آب معدنی و نان و سایر مایحتاج ضروری زائران عرضه می شود.

دلجویی بیان کرد:‌ این غرفه‌ها با عنوان غرفه عرضه مایحتاج زائر به نام شهرداری قم احداث می شود.

وی گفت: از میان این غرفه ها 6 غرفه در سطح شهر و سایر غرفه‌ها در منطقه جمکران ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به نصب غرفه‌ها از امروز افزود:‌ غرفه‌های عرضه مایحتاج ضروری زائران از سه شنبه صبح به مدت یک هفته اقدام به عرضه مایحتاج ضروری می‌کند.

کد مطلب 1638671

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