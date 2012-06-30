حضور محمدی در استقلال تودهنی بزرگی به مخالفان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی پس از ثبت قراردادش در هیات فوتبال استان تهران ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: استقلال اسکلت اصلی فصل گذشته را حفظ کرده و تنها آندو تیموریان از تیم ما جدا شده است. با این حال بازیکنان خوبی داریم و امیدوارم فصل موفقی را پشت سربگذاریم.

رحمتی در ادامه به حضور دروازه بانان خارجی در لیگ ایران اشاره کرد و گفت: قرار گذاشته اند که دروازه بان ملی پوش به لیگ ایران بیاید. دروازه بان در این سطح هم با زیر 500 هزار دلار به ایران نمی آید که الان رقمی حدود یک میلیارد تومان می شود. حالا آقایان بروند دروازه بان خارجی بیاورند!

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد حضور محمد محمدی در استقلال گفت: محمدی از دوستان خوب من است و قطعا هیچ مشکلی با یکدیگر نخواهیم داشت. حضور محمدی تو دهنی بزرگی به آنهایی بود که می گفتند رحمتی باعث جدایی طالب لو و محمدی از استقلال شده است.