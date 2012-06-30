مجتمع ورزشی الغدیر ساری بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی ورزشی الغدیر ساری در کمربندی شرقی ساری با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی بیش از سه هزار متر با امکاناتی نظیر سالن فوتسال، بدنسازی، زمین اسکیت، سالن ورزش های رزمی، سونا و جکوزی به همراه ماهی درمانی از امکانات موجود در این مجتمع است.

سید علی حجازی، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران ظهر شنبه در افتتاح این مجتمع فرهنگی ورزشی به اهمیت ورزش در جامعه اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: وجود مجتمع های ورزشی در کشور به روحیه و توان جسمی جوانان ایرانی کمک شایانی خواهد کرد و از منظر اسلام نیز پیامبر اکرم ورزش را به مسلمانان توصیه کردند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران تصریح کرد: هدف از ورزش از دیدگاه اسلامی ساختن توان بدنی در کنار تعالی روحی و معنوی بوده که اسلام به شیوه های گوناگون آن تأکید فراوان دارد از جمله آنها اسب سواری، تیراندازی، کوه نوردی، پیاده روی، شنا است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه اسلام به تمام ابعاد زندگی انسان نگاه ویژه ای دارد یکی از آن زمینه های مورد توجه، سلامت بدن انسان و روح اوست که مولی علی در دعای کمیل فرمود خدای اعضا و جواره مرا قوی کن تا به خلق تو کمک کنم.

حجازی افزود: با توجه به اینکه ورزش اهمیت بالایی را در سطح جهان به خود اختصاص داده معضلات زیادی از جمله رفع بیماری های مزمن قلبی و عروقی خطرناک و مضر را برطرف خواهد کرد.

مدیرعامل همیاری شهرداریهای مازندران، جامعه ورزشی را پویا و پرتلاش دانست و ادامه داد: در جامعه ورزشی اتحاد و همدلی برای کسب نتیجه تلاش و کوشش را می توان به خوبی احساس کرد که این خود مقدمه ای برای ساختن کشوری موفق خواهد بود.