65 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف زنجان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر شنبه در همایش شوراهای حل اختلاف استان زنجان ، افزود: دو هزار و 360 نفر در شوراهای حل اختلاف استان زنجان مشغول به کار هستند.

وی از ورود 135 هزار فقره پرونده به دادگستری استان خبر داد و گفت: از این تعداد 65 هزار فقره در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری زنجان افزود: شوراهای حل اختلاف در سال گذشته با 15 الی 20 درصد افزایش ورودی پرونده به دادگستری 2,21 درصد با کاهش مواجه بوده است.

گلمحمدی گفت: از مجموعه موجود شورای حل اختلاف کاهش 672 فقره نسبت به سال گذشته 4 درصد کاهش موجودی بود.

وی افزود: با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف استان تاثیر گذاری بهتری در دعوای دارند از ورودی 73,24 پرونده ورودی 38,32 پرونده ها منجر به صلح و سازش می شود.

رئیس کل داگستری زنجان گفت: برای تقویت بنیه شورای های حل اختلاف و تقدیر و تشکر از زحمات اعضای شورای حل اختلاف همایش برگزار می شود.

گلمحمدی در ادامه افزود: شناسنامه جامع اطلاعاتی کل پرسنل و شعبه تهیه شده و در کل سیستم قابل ملاحظه است در راستای آشنایی با بحث های روز علمی و آشنای اعضای شوراهایث حل اختلاف در طول سال گذشته 27 هزار نفر ساعت تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار گرفته اند.



وی یاد آور ش: هر نفر از اعضای شورا های حل اختلاف 12 ساعت تحت پوشش آموزش قرار گرفته اند .

رئیس کل دادگستری زنجان اعلام داشت: در مدت سه ماه گذشته 7 هزار و 200 نفر ساعت تحت پوشش آموزش قرار گرفته اند.

گلمحمدی افزود: 85 تفر از اعضای شورای شهر به مشهد و 3 نفر به حج عمره اعزم شدند و تا به امروز بیش از 150 نفر از اعای شورای حل اختلاف از وام قرض الحسنه وام ضروری پرداخته شده است.