  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

گلمحمدی:

65 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف زنجان بررسی شد

65 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف زنجان بررسی شد

زنجان - خبرگزاری مهر : رئیس کل دادگستری استان زنجان، از بررسی 65 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان زنجان خبر داد و گفت: 85 درصد از این پرونده ها توسط شوراها بررسی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر شنبه در همایش شوراهای حل اختلاف استان زنجان ، افزود: دو هزار و 360 نفر در شوراهای حل اختلاف استان زنجان مشغول به کار هستند.

وی از ورود 135 هزار فقره پرونده به دادگستری استان خبر داد و گفت: از این تعداد 65 هزار فقره در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری زنجان افزود: شوراهای حل اختلاف در سال گذشته با 15 الی 20 درصد افزایش ورودی پرونده به دادگستری 2,21 درصد با کاهش مواجه بوده است.

گلمحمدی گفت: از مجموعه موجود شورای حل اختلاف کاهش 672 فقره نسبت به سال گذشته 4 درصد کاهش موجودی بود.

وی افزود: با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف استان تاثیر گذاری بهتری در دعوای دارند از ورودی 73,24 پرونده ورودی 38,32 پرونده ها منجر به صلح و سازش می شود.

رئیس کل داگستری زنجان گفت: برای تقویت بنیه شورای های حل اختلاف و تقدیر و تشکر از زحمات اعضای شورای حل اختلاف همایش برگزار می شود.

گلمحمدی در ادامه افزود: شناسنامه جامع اطلاعاتی کل پرسنل و شعبه تهیه شده و در کل سیستم قابل ملاحظه است در راستای آشنایی با بحث های روز علمی و آشنای اعضای شوراهایث حل اختلاف در طول سال گذشته 27 هزار نفر ساعت تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار گرفته اند.


وی یاد آور ش: هر نفر از اعضای شورا های حل اختلاف 12 ساعت تحت پوشش آموزش قرار گرفته اند .

رئیس کل دادگستری زنجان  اعلام داشت: در مدت سه ماه گذشته 7 هزار و 200 نفر ساعت تحت پوشش آموزش قرار گرفته اند.

گلمحمدی افزود: 85 تفر از اعضای شورای شهر به مشهد و 3 نفر به حج عمره اعزم شدند و تا به امروز بیش از 150 نفر از اعای شورای حل اختلاف از وام قرض الحسنه وام ضروری پرداخته شده است.

کد مطلب 1638686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها