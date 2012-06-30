روند احداث پل خلیج فارس مطلوب است/تحقق آرزی مردم تا پایان دولت دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری پور در خصوص طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس بیان داشت: طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس در دور چهارم سفر هیدت دولت به استان هرمزگان و شهرستان قشم به عنوان طرح مهر ماندگار انتخاب شد.

وی با اشاره به تامین اعتبار 15 درصدی سهم دولت در اجرای این پروژه فرا ملی گفت: خوشبختانه کمک 15 درصدی دولت از اعتبار یک هزار میلیارد تومانی آن تامین و به حساب سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجری این پروژه واریز شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 85 درصد اعتبار باقیمانده اجرای پروژه طرح جامع ارتباطی خلیج فارس به عهده بخش خصوصی است که تامین اعتبار آن نیز روند بسیار مطلوبی دارد.

وی طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج‌ فارس را شامل توسعه اسکله کاوه، احداث اتوبان خلیج فارس، احداث راه آهن و طرح بزرگ احداث پل خلیج فارس دانست و گفت: اجرای این پروژه مهم موجب توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود.

حیدری پور از طرح پل خلیج فارس به عنوان آرزوی دیرینه مردم ایران به ویژه مردم شریف قشم یاد و اتمام این پروژه تا پایان دولت دهم را خواست ریاست جمهوری دانست و گفت: بهره برداری این طرح مهم کشور، رونق و توسعه روز افزون برای مردم این منطقه را نیز بدنبال خواهد داشت.

به گفته وی، پل خلیج ‌فارس در حد فاصل بندر لافت در جزیره قشم و بندر پل در سرزمین اصلی به طول هزار و 800 متر واقع شده که با بهره گیری از توان مهندسین ایرانی ساخته می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نمایشگاه بین المللی تهران بیان داشت: در این نمایشگاه ماکت بزرگی از پل خلیج فارس در یک غرفه ویژه کارگذاری شده تا از طریق آن ابعاد مختلف بهره برداری از این پروژه مهم به مراجعه کنندگان به ویژه سرمایه گذاران معرفی شود.

جزیره قشم در جنوب ایران به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس با توجه به موقعیت ویژه و منابع عظیم نفت و گاز و نزدیکی آن با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دسترسی آسان به آبهای بین المللی، با اجرای پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس و اتصال آن به سرزمین اطلی از شرایط ویژه ای برای نقش آفرینی در تبادلات مهم تجاری و اقتصادی کشور برخوردار خواهد شد.