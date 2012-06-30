قیمت سکه و ارز مجددا گران شد/ دلار آزاد 1992 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار که روز پنجشنبه تا 2060 تومان هم افزایش یافت، ظهر امروز شنبه به 1958 تومان کاهش یافت اما هم اکنون - نزدیک ساعت 15 - دوباره با افزایش مواجه شده و نرخ این نوع ارز به 1992 تومان رسیده است.

سایر ارزها نیز برخلاف ظهر امروز - روند نزولی-، دوباره با افزایش قیمت مواجه شدند. هم‌اکنون در بازار تهران قیمت یورو 2525 تومان، پوند 3120 تومان و درهم امارات 542 تومان فروخته می‌شود. ظهر امروز قیمت یورو 2500 تومان، پوند 3075 تومان و درهم امارات 534 تومان بود.

در همین حال، قیمت انواع سکه هم امروز شنبه در بازار تهران برخلاف ظهر امروز که روند نزولی را طی می‌کرد، افزایش یافتند. برهمین اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 770 هزار و 500 تومان، طرح جدید 766 هزار تومان، نیم سکه 381 هزار تومان و ربع سکه 195 هزار تومان است.

ظهر امروز قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 754 هزار تومان، طرح جدید 750 هزار تومان، نیم سکه 376 هزار تومان و ربع سکه 194 هزار تومان بود.

این در حالی است که قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی به 1600 دلار رسیده است که نسبت به هفته گذشته افزایش بیش از 25 دلاری نشان می‌دهد. هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار تهران بیش از 76 هزار تومان است.