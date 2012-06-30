حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا کمتر از دو هفته دیگر آغاز می شود و در واقع زمان چندان زیادی برای کاراته کاهای کشورمان به منظور کسب آمادگی حضور در این رقابت ها باقی نمانده است.



وی ادامه داد: تیم ملی کاراته کشورمان برای کسب آمادگی لازم و به دست آوردن بهترین شرایط در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا، هفته گذشته در رقابت های لیگ جهانی کاراته حضور یافت و موفقیت های بسیار ارزنده ای به دست آورد.



قهرمانی ایران در سومین دوره لیگ جهانی کاراته در اندونزی



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: سومین دوره پیکارهای لیگ جهانی کاراته ملقب به کاراته وان با شرکت برترین های کاراته از کشورهای مختلف جهان به میزبانی اندونزی در شهر جاکارتای این کشور برگزار شد و در نهایت با قهرمانی کشورمان به پایان رسید.



وی ادامه داد: حضور پرقدرت کاراته کاهای کشورمان در این رقابت ها در حالی با کسب عنوان قهرمانی تیم ملی ایران همراه بود و موجب به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس کشورمان شد که در بین ملی پوشان اعزامی به این پیکارها چهار کاراته کای قمی نیز حضور داشتند.



عابدی عنوان داشت: تیم ملی کاراته کشورمان در رقابت های کاراته وان در کشور اندونزی با شرکت تمامی ملی پوشان در اوزان منهای 55، 60، 67، 75، 84 و به اضافه 84 شرکت کرد که در نهایت با کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد.



بیست و سوم تیرماه اعزام تیم ملی کاراته به پیکارهای قهرمانی آسیا



وی یاد آور شد: در ترکیب این تیم امیر مهدی زاده و سعید علی پور در وزن منهای 60 کیلوگرم و ناصر نجفی و محمدهادی داودآبادی در وزن منهای 75 کیلوگرم حضور داشتند که خوشبختانه دو نفر آنها یعنی علی پور و داودآبادی با کسب مدال نقره از این مسابقات بازگشتند.



رئیس هیئت کاراته قم در ادامه از معرفی ترکیب نهایی تیم اعزامی به پیکارهای قهرمانی آسیا تا پایان وقت اداری امروز خبر داد و بیان داشت: در واقع با تصمیم کادر فنی تیم ملی کاراته اسامی نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی امروز اعلام می‌شود.



وی بیان کرد: اسامی کاراته‌کاهای اعزامی به مسابقات آسیایی ازبکستان در حالی امروز شنبه دهم تیرماه از سوی کادر فنی تیم ملی اعلام خواهد شد که بعد از مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی انشاءالله میزبان مرحله پایانی اردوی ملی پوشان نیز خواهیم بود.



عابدی تصریح کرد: رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در هر دو بخش مردان و بانوان و در رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان از دو هفته دیگر یعنی از روز بیست و چهارم تیر ماه با شرکت برترین های قاره کهن به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند این کشور برگزار می شود که امیدوار به حضور پرقدرت کاراته کاهای کشورمان به خصوص نمایندگان قم هستیم.

