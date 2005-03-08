پرونده انضباطي تيم كشتي نفت تهران منتظر تاييد نهايي طالقاني

به گزارش خبرنگار" مهر" در حالي كه كميته انضباطي فدراسيون كشتي محسن كاوه ، اميرتهراني و يعقوب نجفي جويباري ( سرمربي ، سرپرست ومربي تيم نفت تهران ) را به جريمه و محروميت هاي سنگين محكوم كرده است ، اما فدراسيون كشتي همچنان در رابطه با اين حكم سياست سكوت را پيش گرفته است.

اجراي حكم محروميت و جريمه كادر فني تيم نفت كه براي هر كدام 10 ميليون ريال جريمه نقدي و يكسال محروميت از حضور درميادين كشتي است! به تاييد محمد رضا طالقاني ، رييس فدراسيون كشتي نياز دارد ، اما با گذشته حدود يك ماه از فينال ليگ برتر ، طالقاني هيچ موضعي درباره اين حكم نگرفته است.

اعزام تيم كشتي نفت تهران به عنوان قهرمان ليگ برتر به جام جهاني ازبكستان شايد دليل اصلي سكوت فدراسيون كشتي باشد. اما اگر خطايي از سوي كادر فني تيم نفت رخ داده وفدراسيون كشتي به محروميت نفتي ها اعتقاد دارد ، اين همه سكوت توجيه ناپذير است.

درگيري محسن كاوه و امير تهراني سرمربي و سرپرست تيم كشتي نفت با عزيز اطاعتي درجريان ديدار فنيال ليگ برتر كشتي آزاد بين دو تيم نفت تهران و راه آهن خراسان ، باعث شد تا كميته انضباطي كادرفني تيم نفت را احضار كرده وحكم محروميت آنان را صادر كند.

تيم كشتي آزاد نفت تهران قرار است به نمايندگي از ايران درجام جهاني كشتي ازبكستان شركت كند. رقابت هاي جام جهاني كشتي آزاد در روزهاي 22 و 23 اسفندماه جاري در سالن يونس آباد شهر تاشكند برگزارخواهد شد.