کاهش قیمت لبنیات مشروط شد/ احتمال بروز فساد در بازار

حسین چمنی درگفتگو با مهر درخصوص تغییر قیمت لبنیات در بازار اظهارداشت: براساس تفاهم نامه انجمن صنایع فرآورده های لبنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت شیر900 گرمی نایلونی با 1.5 درصد چربی 900 تومان، قیمت ماست 900 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی 1300 تومان و قیمت پنیر یو.اف 400 گرمی نیز 2400 تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: با این وجود، برخی‌ها قیمت شیر 900 گرمی نایلونی با 1.5 درصد چربی را 1200 تومان اعلام کرده اند درحالی که قیمت این نوع شیر براساس 900 تومان تعیین شده است.

مشاور انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در عین حال تصریح کرد: البته این قیمت فقط برای شیر نایلونی درنظر گرفته شده است و شیر شیشه ای 900 گرمی با همان کیفیت گران تر به بازار عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه از هفدهم تیرماه سال جاری این محصولات با قیمت‌های مذکور به بازار عرضه خواهند شد، درعین حال گفت: البته این اقدام مشروط به این است که دامداران هرکیلوگرم شیرخام را باقیمت 750 تومان به کارخانجات صنایع لبنی تحویل دهند.

چمنی با برشمردن ابهامات این طرح گفت: در این طرح مشخص نیست سهم کارخانجات لبنی که سه محصول "شیر 900 گرمی نایلونی با 1.5 درصد چربی، ماست 900 گرمی با داشتن 1.5 درصد چربی و پنیر یو.اف 400 گرمی" را تولید نمی کنند از این طرح چیست.

وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی از جمله نوسان نرخ ارزبر قیمت تمام شده محصولات لبنی موثر هستند، گفت: براین اساس باید سازوکاری اندیشیده شود تا اگر مولفه های تاثیرگذار در قیمت تمام شده محصولات لبنی تغییر کند نرخ این محصولات هم در بازار تغییر کند.

مشاور انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت می خواهد این طرح تداوم یابد باید قیمت گذاری این محصولات را حداقل در نقطه سربه سر حفظ کند.

وی با تاکید براینکه دولت نباید بگذارد تولید محصولات لبنی در بازار زیان ده باشد، گفت: اگر به هردلیلی تولید این محصولات در کارخانجات فرآورده های لبنی زیان آور شد هم کنترل آن سخت می شود و هم این مسئله موجب به وجود آمدن فساد در بازار خواهد شد.

چمنی تصریح کرد: بنابراین با ایجاد سازوکاری باید شرایطی بوجودآید که ادامه اجرای این طرح هموار شود، چون درغیراین صورت این طرح ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

وی افزود: درحال حاضر به دلیل اینکه تولیدکننده حداقل دخالت در تعیین هزینه های تمام شده محصولات لبنی را دارد نقش دولت برای تثبیت عوامل هزینه بسیار کلیدی ومهم است، ضمن اینکه نباید تولیدکننده در این عرصه تنها رها شود.