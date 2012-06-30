محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که نرخ سرویس مدارس مانند سایر نرخ ها افزایش می یابد گفت: نباید رقم ها آنقدر بالا باشد که شهروندان ترجیح دهند برای جا به جایی های روزانه خود از وسایل نقلیه دیگری استفاده کنند.

وی که سال گذشته وعده داده بود برای استفاده بیشتر از ظرفیت سرویس مدارس در این حوزه تورهای گردشگری مدارس را راه اندازی می کنند درخصوص زمینه های اجرایی شدن این پروژه گفت: تاکسیرانی آمادگی انجام این کار را دارد اما انجمن اولیاء و مربیان و مدیران مدارس و مناطق آن طور که باید از ظرفیت های موجود استفاده نمی کنند و به جای استفاده از خودروهای استاندارد و رانندگان تایید صلاحید شده ترویج می دهند با سایر خودرو ها قرارداد ببندند.

احمدی بافنده با بیان اینکه هفت هزار ون در سطح شهر تهران تردد دارند گفت: با این تعداد خودرو، تاکسیرانی آمادگی دارد تورهای گردشگری از موزه ها و مکانهای تاریخی و تفریحی را برگزار کند زیرا هنوز بسیاری از دانش آموزان ما از موزه های داخل شهر بازدید نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه کادر مدارس می توانند با استفاده از تاکستی اشتراکی "share taxi" که در تمام دنیا مرسوم است از آلودگی هوا و ترافیک بکاهند گفت: سازمان تاکسیرانی این آمادگی را دارد که برای تمامی کادر مدارس که در نزدیکی هم زندگی می کنند یا در یک مسیر هستند این سیستم را تعریف کند تا کادر مدارس کم تر از خودروی شخصی خود استفاده کنند.

