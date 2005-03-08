مدير اجرايي موسسه آمريكايي پاگواش در مصاحبه با "مهر": تهديدات نظامي آمريكا عليه ايران بسيار ساده لوحانه است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "جفري باتول" (Jeffrey Boutwell) مدير اجرايي موسسه آمريكايي پاگواش (Pugwash) كه در زمينه علوم و امور بين المللي اقدام به پژوهش و تحقيق و برگزاري كنفرانس هاي بين المللي مي نمايد، در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري "مهر" اظهار داشت: ما بسيار علاقمند بوديم كه در چنين كنفرانسي كه كاملا بر پايه هاي علمي بنا شده، در تهران حضور پيدا كنيم.

وي كه براي شركت در كنفرانس بين المللي فناوري هسته اي و توسعه پايدار به تهران سفر كرده است، تصريح كرد: در واقع برگزاري چنين كنفرانسي از سوي جمهوري اسلامي ايران كه برنامه هاي هسته اي اش در سراسر جهان مورد بحث و انتقاد و فشار است، بسيار قابل تقدير است و ما با گفتگويي كه با دكتر روحاني مسئول پرونده هسته اي ايران داشتيم نتايج بسيار خوبي از اين گفتگو به دست آورديم.

جفري باتول تصريح كرد: تا جايي كه من شخصا از طريق رايزني ها و گفتگو ها و همچنين از طريق سخنراني مسئولان پرونده هسته اي ايران دراين كنفرانس متوجه شدم، ايران تاكنون همكاري كاملي با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته است و به نظر مي رسد همه تدابير لازم براي جلب اعتماد جامعه جهاني درباره برنامه هاي هسته اي به دست آورده است.

مدير موسسه آمريكايي پاگواش كه پژوهش ها ي متعددي درباره انرژي هسته اي داشته است و برخي يافته هاي اين پژوهش را در نشست تخصصي كنفرانس بين المللي فناوري هسته اي و توسعه پايدار در اختيار شركت كنندگان قرارداد، در ادامه اظهار داشت: بعيد به نظر مي رسد ايران در پي كسب تسليحات اتمي باشد و نمي دانم دولت آمريكا از ايران مي خواهد چه تدابير اعتماد ساز ديگري را انجام دهد.

وي تاكيد كرد: اما لازم است كه همه كشورها و دولت ها با همكاري بين المللي درصدد اجراي دقيق قوانين عدم گسترش تسليحات اتمي باشند.

باتول كه در جلسه روز يكشنبه كنفرانس بين المللي فناوري هسته اي درباره ايجاد منطقه خاورميانه اي عاري از سلاح هسته اي سخنراني كرد، در گفتگو با خبرنگار "مهر" نيز تاكيد كرد: به هر حال ما بايد تلاش كنيم تا منطقه اي بدون سلاح اتمي ايجاد كنيم و اين امر بدون همكاري همه كشورهاي منطقه امكان پذير نيست.

وي عليرغم اينكه همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي و جامعه بين الملل را كامل خواند، ضمن اشاره به اينكه ايران مي تواند باز هم گام هاي بيشتري بردارد، گفت: ايران بايد براي جلب اعتماد جامعه جهاني يك گام ديگر هم بردارد. آن گام كه مي توانيم آن را گام تكميلي بخوانيم، همكاري هاي چندجانبه از سوي ايران در جامعه بين الملل است.

مدير اجرايي پاگواش در ادامه تاكيد كرد: براي مثال برگزاري اين كنفرانس گام بسيار خوبي براي آغاز آنچه گفتم بود. هم اكنون متخصصين و سياست گذاران بين المللي در زمينه مسائل هسته اي به ايران آمده اند و از نزديك توضيحات ايراني ها را مي شنوند و از سايت هاي هسته اي ايران هم ديدار مي كنند. به اين ترتيب آنها ديد درست و روشني درباره فعاليت هاي هسته اي ايران به دست مي آورند. همين آشنايي مي تواند پايه همكاري هاي هسته اي آينده با ايران در زمينه مصارف صنعتي انرژي اتمي باشد .

جفري باتول گفت: براي مثال زاپن يكي از كشورهايي است كه از انرژي اتمي براي مصارف صنعتي استفاده مي كند. اين كشور عليرغم اينكه تكنولوژي هسته اي را نيز داراست، اما هنوز نگراني هايي دارد كه اين تكنولوژي از سوي برخي مراجع بدون صلاحيت مورد سوء استفاده قرار نگيرد. به هر حال كشوري همچون ژاپن هم از همكاري هاي چندجانبه استقبال مي كند.

وي در بخش ديگري ازاين مصاحبه، تهديدات نظامي آمريكا نسبت به ايران را بسيار ساده لوحانه دانست و گفت: اين نامناسب ترين روشي است كه آمريكا مي تواند در رويارويي با برنامه هاي هسته اي ايران اتخاذ نمايد.