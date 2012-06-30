وزیر اصلاحات اداری تونس استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که محمد عبو وزیر اصلاحات اداری دولت تونس استعفا کرد.
این وزیر اظهار داشت که محدودیت اختیارات وی در زمینه مبارزه با فساد علت استعفایش بوده است.
رسانه های عرب زبان از استعفای وزیر اصلاحات اداری تونس به دلیل محدودیت اختیارات وی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که محمد عبو وزیر اصلاحات اداری دولت تونس استعفا کرد.
این وزیر اظهار داشت که محدودیت اختیارات وی در زمینه مبارزه با فساد علت استعفایش بوده است.
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