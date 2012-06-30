مذاکره با چهار مربی جهت واگذاری تیم فوتبال نساجی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید محمدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید تمامی مسائل مربوط به موفقیت تیم فوتبال نساجی مازندران فراهم شود گفت: با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز شاهد صعود این تیم در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور خواهیم بود.

وی افزود: بستر سازی مناسبی با تدبیر مدیرعامل جهت حضور حامی مالی در این فصل صورت گرفته و حضور حامی مالی به موفقیت در برنامه های این باشگاه کمک شایانی خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه نساجی مازندران، بدون اشاره به نام مربی خاصی عنوان داشت: با چهار مربی جهت واگذاری سرمربیگری تیم فوتبال نساجی مذاکره شده که در صورت تایید هر یک از این افراد، از سوی مدیر عامل این باشگاه در رسانه های گروهی معرفی خواهد شد.

محمدیان، شرایط تیم فوتبال نساجی مازندران را حساس عنوان کرد و افزود: تمامی برنامه های این باشگاه در فصل آتی برای صعود به لیگ برتر تدوین شده است.

وی تصریح کرد: با کمک مادی و معنوی تمامی مسئولان و حمایت های شخص استاندار و همراهی و همدلی هواداران قائم شهری تیمی در حد نام نساجی روانه رقابت های لیگ یک خواهیم کرد.

سخنگوی باشگاه فرهنگی و ورزشی نساجی مازندران تاکید کرد: با حمایت مسئولان استان و شهرستان قائم شهر به باور راهیابی به لیگ برتر دست خواهیم یافت و این فرآیند شیرینی برای ورزش استان خواهد بود.

محمدیان گفت: تیم فوتبال نساجی مازندران با تزریق اعتبارات از سوی مالک باشگاه و مدیریت سعادتمند حضور در لیگ برتر را تجربه خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه نساجی مازندران گفت: سعادتمند برای حضور قدرتمند تیم فوتبال نساجی مازندران در رقابتهای لیگ یک کشور جلسات متعددی را با شرکتهای بزرگ تجاری و مالک باشگاه برگزار کرده است.

وی افزود: در این جلسات باشگاه نساجی مازندران به نتایج و دستاودهای بزرگی دست یافته که پس از ثب قرارداد همکاری ، جزئیات آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

محمدیان افزود: باید از تمامی پتانسیل های موجود جهت تعالی این تیم پرطرفدار و افتخارآفرین بهره برد.