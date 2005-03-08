اتحاديه اروپايي از برخورد نامناسب پليس تركيه با زنان ابراز نگراني كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، مقامات اتحاديه اروپايي روز گذشته در ديدار با رهبران تركيه كه در راستاي تلاش اين كشوربراي پيوستن به اين اتحاديه صورت گرفت درباره برخورد پليس اين كشوربا زنان كه از آن بعنوان استفاده نامناسب از زور براي برهم زدن تظاهراتي كه به مناسبت روز جهاني زن برگزار شد ابراز نگراني كرد .



جين آسلبورن وزير امور خارجه لوكزامبورگ ، دنيس مك شان وزير انگليسي اتحاديه اروپا و اولي رن كميسر گسترش اتحاديه اروپايي در بيانيه اي مشترك اعلام كردند : ما از تصاوير ضرب و شتم زنان و جوانان تظاهر كننده در استانبول توسط پليس شوكه شديم . ما نگراني خود را از استفاده نامناسب از زور عليه تظاهر كنندگان اعلام مي كنيم .



نشست اتحاديه اروپايي و مقامات تركيه بمنظور نگراني ازكاهش پيشرفت تركيه درزمينه اصلاح استانداردهاي دموكراسي صورت گرفت . ماه دسامبر اتحاديه اروپايي موافقت كرد مذاكرات عضويت تركيه در اين اتحاديه آغاز شود .



روز يكشنبه زنان تركيه به مناسبت روز جهاني زن در استانبول تظاهرات كردند . پليس ضد شورش تركيه به صفوف زنان تظاهر كننده حمله كرد و بسياري از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد .

عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه از حمله پليس اين كشور به تظاهر كنندگان ابراز تاسف كرد و اعلام كرد تحقيقات درباره اين حادثه انجام خواهد شد .

شايان ذكر است كه روز يكشنبه، حدود سيصد نفر، با شعارهاي ضددولتي و تقاضاي حقوق برابر براي زنان، تظاهراتي را بدون مجوز برگزار كردند

گزارشها حكايت ازآن داردكه پس از آنكه حدود صد نفر از تظاهركنندگان از دستور پليس براي متفرق شدن سرپيچي كردند، ماموراني كه به گاز اشك آور و باتوم مسلح بودند به جمعيت هجوم آوردند. شاهدان عيني گفتند پليس مردان و زناني را كه در حال فرار بودند به مشت و لگد گرفت.