به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر بیاری نژاد شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان بازرگانی استان سمنان با اشاره به اینکه صادر کنندگان نمونه استان سمنان انتخاب می شوند، اظهار داشت: به موجب آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته از صادر کنندگان استان تقدیر خواهد شد.

وی تصریح کرد: این امر در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی، و براساس معیارها و شاخصهای مقرر و مندرج در سایت www. Tpo.ir، درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات کشور و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان نمونه در سال 1391طی شانزدهمین سالروز ملی صادرات است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه کلیه صادر کنندگان محترم که مایل به شرکت در این رقابت ملی هستند می توانند به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www. Tpo .ir بخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی 1391) مراجعه نمایند گفت: متقاضیان باید فرم مربوطه را بر اساس هریک از گروه های کالایی، خدماتی شامل صنایع و معادن،کشاورزی، زعفران، بازرگانی عمومی، خدمات فنی و مهندسی، IT , ICT وگردشگری، حمل و نقل، نیروی انسانی و محصولات فرهنگی، هنری، سمعی بصری تکمیل کنند.

وی افزود: صادرکنندگان باید اصل مدارک و مستندات را حداکثر تا پایان وقت اداری چهاردهم تیرماه امسال به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1391 تحویل دهند.

بیاری نژاد در پایان خاطرنشان کرد: دبیرخانه کار گروه از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا بصورت ناقص پیش از انجام فعل بصورت الکترونیکی معذور است.