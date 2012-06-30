آغاز طرح غنی سازی اوقات فراغت در مساجد استان سمنان

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان گفت: غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان در تعطیلات تابستانی برای اغلب پدران و مادران توأم با نگرانی و دلهره است.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند که در فصل تابستان و به‌ دنبال تعطیلی مدارس، شرایط بروز بزهکاری در نوجوانان بیشتر می‌شود، اظهار داشت: تعداد کانون های برگزار کننده طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال نسبت به تابستان سال قبل بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

حسینی با اشاره به اینکه در این کانون ها 14 عنوان آموزشی در زمینه های قرآن، احکام، اصول عقاید، زبانهای عربی و انگلیسی، کلاسهای هنری، خطاطی، طراحی و تئاتر فعال است، اظهارداشت: در هر کانون و در هر رشته بیش از 20 نفر از جوانان و نوجوانان تحت پوشش قرار گرفته اند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با بیان اینکه برنامه‌های تدارک دیده شده برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان برنامه‌ریزی خاصی را می‌طلبد افزود: برنامه‌ریزی در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی غنی‌سازی اوقات فراغت، درباره نوع نیازهای فرهنگی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جوانان و نوجوانان، نیاز‌سنجی دقیقی را می طلبد.

وی برگزاری و تشکیل گروه های فرهنگی هنری، اردوهای آموزشی، گارگاه های هم اندیشی، نشست های پاسخ به شبهات، کرسی های نظریه پردازی، دوره های کارآفرینی فرهنگی هنری و آموزش مهارت های زندگی را از دیگر برنامه های غنی سازی اوقات فراغت در کانون های فرهنگی هنری مسجد استان سمنان برشمرد.

حسینی گفت: در سمنان 40 کانون، دامغان 41 کانون، گرمسار 22 کانون، مهدیشهر 12 کانون و شاهرود 43 کانون طرح غنی سازی اوقات فراغت را برگزار می کنند افزود: این طرح تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

وی برگزاری نمایشگاه دست آوردهای بچه های مسجد را از دیگر برنامه های کانون های مساجد استان سمنان در تابستان امسال عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه در بخشهای مختلف با عنوان های شجره، محراب و گلدسته برگزار می شود و در آن دست آوردها و فعالیتهای فعالان در کانونهای مساجد ارائه می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با اشاره به ضرورت ساماندهی اوقات فراغت دانش‌آموزان افزود: تنوع، خودباوری، تجدید قوا، افزایش خلاقیت وجذب مشارکت مسئولانه جوانان در غنی‌سازی اوقات فراغت، موجب بالا رفتن سطح آگاهی‌ها، کسب مهارت و اطلاع از علوم و فنون کارآفرینی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید برزنده و شاداب نگهداشتن روح خلاقیت جوانان تصریح کرد: برنامه‌ریزی آگاهانه در مدیریت اوقات فراغت می‌تواند وقت و انرژی سرشار از فعل خواستن در فعالیت جوانان را متنوع‌تر و به روزتر کرده و آثار و نتایج نهایی آن را نیز مطلوب‌تر کند.