تشکیل کمیته ویژه اطلاع رسانی پروژه های مهر ماندگار در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با اشاره به اهمیت تشکیل کمیته ویژه اطلاع رسانی پروژه های مهر ماندگار در استان گفت: پیگیری مستمر، اجرای دقیق، شناسایی و رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح ها و تامین کسری اعتبارات مورد نیاز پروژه ها از مهمترین هدف طرح های مهر ماندگار است.

کارخایی با اشاره به تاثیر گذاری اجرای طرح مهر ماندگار در استفاده و بهره مندی مردم اظهار داشت: اجرای این پروژه ها در توسعه استانی نقش بسزایی دارد.

وی از تشکیل ستاد مهر ماندگار به ریاست استاندار و با حضور معاونان استانداری و مدیران استان برای نظارت و اجرای طرح های مهر ماندگار در استانها خبر داد و افزود: تیمی در نهاد ریاست جمهوری به صورت منظم بر طرح های استانی نظارت و پیگیری می کند.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری سمنان، ضمن بیان موضوع طرح های مهر ماندگار در کشور، تعداد پروژه های مصوب شده این طرح در استان سمنان را در حال حاضر 33 طرح اعلام کرد و گفت: این اقدام تحقق خدمتگزاری بی شائبه به اقشار مختلف مردم است.

کارخائی تصریح کرد: با ابلاغ دستیار ویژه ریاست جمهوری برای انعکاس مطلوب و اطلاع رسانی مناسب از طرح ها کمیته اطلاع رسانی طرح مهر ماندگار با مسئولیت روابط عمومی استانداری سمنان در این استان تشکیل شد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی طرح های مهر ماندگار استان سمنان ضمن تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی مناسب از خدمات دولت خدمتگزار به مردم اظهار داشت: حساسیت موضوع اطلاع رسانی در سال آخر عمر دولت دهم و همچنین با نزدیک شدن به هفته دولت، روابط عمومی ها باید از تمام ظرفیت و پتانسیل دستگاه خود برای اطلاع رسانی مناسب اقدام کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه، روابط عمومی ها باید رسالت خود را مبنی بر اطلاع رسانی مناسب به نحو احسن و بصورت شایسته انجام دهند، گفت: هرچه خدمات دولت خدمتگزار برای مردم منعکس شود، امیدواری مردم بیشتر شده و امید و نشاط در جامعه ترویج می شود و اعتماد مردم به خدمتگزارانشان افزایش خوهد یافت.

به گفته کارخائی اطلاع رسانی دقیق و به موقع و صحیح در خصوص طرح های مهر ماندگار استان با توجه به ویژگی ها و اهمیتی که در رشد و توسعه استان دارد باید به خوبی و با هدف تبدیل آن به یک مطالبه مردمی این طرح در زمان مقرر اجرائی شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان افزود: کمیته اطلاع رسانی با حضور دستگاه های اجرایی که در مهر ماندگار طرح و پروژه دارند و فرمانداری ها و دستگاه های فرهنگی و رسانه ای تشکیل گردید و در اولین جلسه بر هماهنگی و تمرکز در اطلاع رسانی تاکید شد.

وی گفت: این طرح ها شامل ساخت مراکز جامع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی، بیمارستان 160 تختخوابی فاطمیه و بخش جراحی و قلب بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود، دانشکده بهداشت دامغان، بخش سوختگی بیمارستان کوثر سمنان و بیمارستان فاطمیه شاهرود، تکمیل و تجهیز بیمارستان گرمسار و بیمارستان مهدیشهر می باشد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی طرح های مهر ماندگار استان سمنان، آسفالت راه های روستاهای بالای 50 خانوار، آزاد راه حرم تا حرم قطعه قم – گرمسار، توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی، اجرای طرح های محرومیت زدایی توسط سپاه پاسداران، اجرا و تکمیل شرکت دیبا انرژی سینا، شرکت آریا ترانسفو قدرت، کارخانه داروسازی ثنامد، شرکت صنعت ساختمان نوین خزر شهر و شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا را از دیگر طرح های مهر ماندگار این استان ذکر کرد.

کارخایی همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل کتابخانه مرکزی سمنان، طرح کسب دانش فنی و تولید داروها و مواد اولیه وارداتی، راه اندازی مرکز هوانوردی عمومی و نهادینه کردن آن در صنعت هوایی، ساخت هتل و مجتمع گردشگری، گازرسانی به شهرها و روستا های جدید، طرح انتقال آب به کویر مرکزی، تکمیل سد کالپوش، تاسیسات فاضلاب شهر سمنان، نیروگاه سیکل ترکیبی قدس سمنان، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود، گازرسانی به دو نیروگاه قدس و شهید بسطامی، بهسازی قطعه کاهک – عباس آباد، تکمیل و تجهیز استادیوم ورزشی 15 هزار نفری شاهرود و سمنان از دیگر طرح هایی است که با پیگیری های لازم تعدادی از آنها در سالجاری و در سال 92 اجرا و افتتاح می شود.

وی در خصوص پایش روند اجرایی طرح های مهر ماندگار گفت: این پایش در سه سطح استانی، وزارت خانه های مجری و در نهاد ریاست جمهوری صورت می گیرد.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری سمنان گفت: در استانها و وزارت خانه ها ستادی تشکیل و مسئول پیگیری این طرحها است و در نهاد ریاست جمهوری نیز به صورت کلان بر روند اجرایی آنها نظارت و پایش می شود.

کارخایی در پایان با بیان اینکه طرح مهر ماندگار عنوان طرح های عمرانی بزرگ کشور است افزود: با دستور رئیس جمهوری باید با اهتمام مسئولان تا پایان اردیبهشت ماه سال 92 به بهره برداری برسند.