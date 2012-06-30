پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به 110 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر دامغانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر میرعلی اکبری شنبه در همآیش ایثارگران و جانبازان شهرستان دامغان در سالن منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به 110 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر در این شهرستان، اظهار داشت: بدین منظور در مجموع 7 میلیارد و 720 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی با معرفی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان از سوی بانک های عامل این شهرستان پرداخت شد.

وی اضافه کرد: همچنین 800 میلیون ریال تسهیلات در بخش خانگی به خانواده شاهد و ایثارگر در شهرستان دامغان نیز پرداخت شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان تصریح کرد: این میزان تسهیلات مشاغل خانگی در زمینه های کشاورزی، دامداری، خدمات و ... بوده است.

وی از وجود یک هزار و 500 جانباز در شهرستان دامغان خبر داد و افزود: این تعداد جانبازان دارای 5 تا 70 درصد جانبازی بوده و از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران در این شهرستان در طول سال بهره مند می شوند.

میرعلی اکبری اضافه کرد: همچنین در این شهرستان 32 آزاده دوران 8 سال دفاع مقدس وجود دارند که در دارای پرونده در این بنیاد هستند.

وی خاطر نشان ساخت: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان تمام سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا بتواند زمینه اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان را در این شهرستان با اختصاص سهمیه اشتغال در دستگاه های اجرایی فراهم و مشغول بکار کند.

وی گفت: خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان از سرمایه های این نظام بوده و بنیاد شهید و امور ایثارگران می کوشد تا خدمات خوب به این افراد در بخش های مختلف ارائه کند.

مولودی خوانی توسط یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، سخنرانی یکی از روحانیون و برگزاری مسابقه حضوری از دیگر برنامه های این همآیش بوده است.

به گزارش مهر: این همآیش از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان برگزار شده بود.