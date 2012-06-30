نگهداری پرونده های قضایی دامغان در سازمان اسناد ملی ایران

حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پرونده های قضایی شهرستان دامغان جهت نگداری به سازمان اسناد ملی ایران ارسال شده است اظهار داشت: ارسال پرونده های قضایی طی سال های 41 تا 68 در راستای طرح پالیش و با عنوان پرونده های قدیمی صورت گرفت که وجود این تعداد پرونده ها برای نگهداری آنها دادگستری شهرستان دامغان را دچار مشکل کرده بود.

رئیس شورای قضای شهرستان دامغان افزود: عملیات احداث ساختمان جدید شوراهای حل اختلاف در شهرستان دامغان در زمینی به مساحت 650 متر مربع در ابتدای ورودی شهرک گلستان جنب دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در حال ساخت است.

وی اضافه کرد: کار عملیات اجرایی این ساختمان رو به اتمام است و اعتبار ساخت آن از محل اعتبارات قوه قضائیه تامین و در حال هزینه شدن است.

ترابی یادآور شد: در شهرستان دامغان 20 شورای حل اختلاف وجود دارد که از این تعداد 6 شورای تخصصی هستند.

وی خاطر نشان ساخت: شوراهای حل اختلاف دامغان دارای 200 نفر عضو است که در هر شورا 5 نفر عضویت دارند.

رئیس دادگستری شهرسان دامغان از ورود 4 هزار و 260 فقره پرونده در طی سال 90 تا ابتدای تیر ماه امسال به شوراهای حل اختلاف این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد پرونده 4 هزار و 420 فقره پرونده رسیدگی و رای نهایی صادر شده است.

وی گفت: 886 پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف در شهرستان دامغان به سازش تبدیل شد.

ترابی در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در شهرستان دامغان طی سال 90 تا ابتدای تیر ماه امسال 19.5 درصد به سازش تبدیل شد.