  1. بین الملل
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

یک نماینده پارلمان اروپا:

آینده ای سخت در انتظار اروپا/ سیاستمداران اروپایی حقایق را نمی بینند

آینده ای سخت در انتظار اروپا/ سیاستمداران اروپایی حقایق را نمی بینند

یک نماینده پارلمان اروپا با تاکید بر اینکه دولتهای اروپایی نمی فهمند چه اتفاقی افتاده است و چشمان خود را بر حقایق بسته اند آینده ای سخت و پیچیده را برای اروپا ارزیابی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دانیل کوهن بندیت" از نمایندگان پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل " در پاسخ به این پرسش که شما آینده اتحادیه اروپا را چگونه ارزیابی می کنید اظهار داشت: سخت و پیچیده ،برخی دولتهای اروپایی به نظر می رسد نمی فهمند چه اتفاقی افتاده است. برخی دولتها از جمله فنلاند ،هلند و دولت آلمان که در راس آنها صدر اعظم آلمان قرار دارد گویا در یک زیرزمین تاریک وارد شده اند و حقایق را نمی بینند.

این نماینده پارلمان اروپا همچنین سیاستهای ریاضتی و صرفه جویانه را برای حل بحران غیر سازنده ارزیابی کرده و در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که آلمان آماده نیست کاملا از ارز مشترک اروپایی حمایت کند و چنین وضعیتی را یک مسئله و مشکل ارزیابی کرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما باید روند تشکیل یک اتحادیه سیاسی را آغاز کنیم. اما این پروژه ای است که سالها به طول می انجامد.

این نماینده پارلمان اروپا همچنین با تاکید بر اینکه من موافق تشکیل یک اتحادیه سیاسی هستم در عین حال تصریح کرد: اما ما باید با در پیش گرفتن اقدامات موثر شرایطی را ایجاد کنیم که همه بتوانند در شکل گیری یک اروپای فدرال مشارکت کنند .برای این منظور باید ابتدا یک هماهنگی و همبستگی فدرالی وجود داشته باشد.
 

کد مطلب 1638740

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