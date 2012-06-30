نقیبی رئیس شورای اسلامی مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز نقیبی که علاوه بر ریاست شورای اسلامی شهر مرکز استان، ریاست شورای اسلامی استان مازندران را در دوره اخیر عهده دار بودمجددا برای تصدی این سمت انتخاب شد.

این در حالی است که اعضای شورای اسلامی شهر ساری در ابتدای سالجاری ، انتخاب وی به ریاست این شورا را تجدید کردند و این امر نشان می دهد نقیبی در اداره این دو نهاد موفق عمل کرده است.

در شورای اسلامی مازندران، توکلی از شورای شهر نوشهر به عنوان نایب رئیس، حسین زاده از شورای شهرستان نور به عنوان سخنگو و ابوالقاسمی،عبداللهی و علی محمدی از شوراهای اسلامی تنکابن، عباس آباد و نکا به عنوان منشی های این شورا انتخاب شدند.

اعضای شورای اسلامی مازندران ازبین اعضای شوراهای سراسر استان انتخاب شده و به عنوان شورای بالادستی در سطح استان وظایف و ماموریت های تصریح شده در قانون شوراها را انجام می دهند.