دعا و مناجات در برنامه جشن های نیمه شعبان گنجانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی ظهر شنبه در دیدار اعضاء ستاد شعبانیه با امام جمعه کرمان گفت: جشن نیمه شعبان از جمله جشن هایی است که که هر سال با شکوه هر چه بیشتر توسط مردم برپا می شود.

صدفی بیان داشت: این اقدام نشان از عشق و علاقه شیعیان به حضرت ولی عصر( عج) دارد بنابراین این جشن ها باید ساماندهی شده و با رعایت کامل شئونات اسلامی برگزار شوند.

این مسئول با بیان اینکه مناسب های مذهبی فرصتی مناسب برای شناخت سیره ائمه ‌اطهار( ع) هستند افزود: باید سعی کنیم در اعیاد شعبانیه شناخت بیشتری نسبت به وظایف خود در قبال ائمه اطهار و انتظارات آن بزرگواران پیدا کنیم.

وی هدف از تشکیل ستاد شعبانیه را برگزاری جشن های ساماندهی شده دانست و افزود: در این روز باید در کنار جشن و سرور به مناجات و دعا نیز پرداخت.

این مسئول از برگزاری جشن های نیمه شعبان در مساجد کرمان خبر داد و افزود: این مساجد در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده اند تا همه مردم بتوانند در این جشن ها حضور پیدا کنند.

وی یادآور شد: از جمله برنامه هایی که برای این روز مبارک در نظر گرفته شده است می توان به برپایی نمایشگاه کتاب با محوریت فرهنگ مهدوی و جلسات پرسش و پاسخ با عنوان گفتمان‌های دینی اشاره کرد.