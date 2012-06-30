100 میلیارد تومان اعتبار در خزانه خراسان رضوی باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی استان اظهارکرد: پایان سال مالی 90 پایان تیرماه سال جاری است که باید جذب اعتبارات توسط دستگاه ها تا پایان سال مالی به صد در صد برسد.

ارزیابی جذب اعتبارات در دستگاه های اجرایی استان

وی با بیان اینکه ارزیابی جذب اعتبارات به صورت جدی در دستگاه های اجرایی پیگیری خواهد شد افزود: دستگاه هایی که نتوانند در جذب صددرصدی بودجه 90 موفق باشند در تخصیص بودجه سال جاری آنان تجدید نظر خواهد شد.

استاندارخراسان رضوی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا نسبت به جذب بودجه در وزارتخانه ها و دستگاه های متبوع خود برنامه ریزی کنند.

تصویب توزیع 453 میلیارد تومان بودجه تملک دارایی سال جاری

وی از تصویب توزیع 453 میلیارد تومان بودجه تملک دارایی سال جاری در استان خبر داد و اظهارکرد: از این بودجه 234 میلیارد تومان تکالیف بودجه است و سایر بودجه های جاری، مازاد و حوادث و دیگر بودجه های عمومی نیز بزودی توزیع خواهد شد.

صلاحی بیان کرد: با توجه به اینکه بودجه بر اساس نیازهای هر شهرستان در اختیار قرار گرفته است ضروری است فرمانداران تا یک هفته آینده کمیته برنامه ریزی و توسعه تشکیل داده و نسبت به مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی اقدام کنند.