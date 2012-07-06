کوروش پرند در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای تامین نیاز آموزشی حوزه های مختلف شغلی در کشور خبر داد و گفت: این برنامه در راستای ماموریت تامین نیاز آموزشی حوزه های اشتغالی تا بالاترین سطوح آموزش عالی مهارت و فناوری دنبال می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: به منظور اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقای دانش و مهارت، بیش از 60 مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی راه اندازی می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری و ایجاد رشته های مهارتی در سطوح کارشناسی ارشد، اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکنون برای تحقق این ماموریت، اقدام به راه اندازی مرکز تخصصی آموزش مهارت در صنعت خودرو با کمک کشور کره جنوبی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: امکان تجمیع دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی و معادل سازی با دوره های رسمی نیز بخش دیگری از اقداماتی است که در حوزه نظام آموزشی مهارت آموزی نیروی کار دنبال می شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: طراحی دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی برای ارتقای دانش و مهارت نیروی کار و اصلاح هرم تحصیلی کارجویان از سال گذشته آغاز شده است.

پرند افزود: در حال حاضر نیز تدوین، ترجمه و تالیف اسناد آموزشی با الگوبرداری از کشورهای موفق دنیا و بومی سازی برای اجرای آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی در دست اقدام است.

به گفته وی، برای تحقق این امر تاکنون برای 5 رشته آموزشی نیز نقشه راه تدوین شده است که این اقدام گام اول برای ورود به سیستم جدید آموزشی در حوزه مهارت تحت عنوان آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی است.