یک معلم برای 9 دانش آموز در مازندران سازماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی ظهر شنبه در جلسه ستاد تحول بنیادین در شهرستان آمل اظهار داشت: سند تحول بنیادین طرح و برنامه بسیار بزرگی بوده و اجرای آن نیاز به همت عالی همکاران دارد.

وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در هر جامعه افزود: نسبت دانش آموز به معلم در مازندران به ازای هر 9 دانش آموز یک معلم بوده که این سرمایه بزرگی برای آموزش و پرورش مازندران است.

موحدی افزود: در سال تحصیلی جدید پایه ششم ابتدایی در دوره دبستان استقرار می ‌یابد که هم‌اکنون تمام فعالیتها در دبستان‌ها برای حضور ششم ابتدایی‌ها انجام شده است.

وی به اهمیت هوشمند سازی مدارس و اعتبار 400 میلیارد ریالی این بحش اشاره کرد و افزود: در تمامی مدارس ضمن اختصاص بهترین کلاس به پایه ششم ابتدایی ، این کلاس ها باید به سیستم هوشمند مجهز باشند.

وی در ادامه به اهمیت سواد آموزی اشاره داشت و تاکید کرد: باید تلاش شود تا هیچ لازم التعلیمی در خانه، محروم از آموزش نماند.

دبیر کمیته تحول بنیادین مازندران افزود: تحصیل در شش سال ابتدایی و دوره سه ساله اول متوسطه دوره آموزش عمومی، اجباری و الزامی است.

موحدی، تاسیس دانشگاه فرهنگیان را موجب تحول و نوآوری در کشور دانست و گفت: با تاسیس دانشگاه تربیت معلم شاهد تغییر، اصلاح و ارتقای برنامه های آموزشی و پژوهشی نظام تربیت معلم کشور خواهیم بود.