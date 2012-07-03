جزئیات سناریوی جدید 7 بندی اعزام نیروی کار/ تدوین طرح جامع ملی مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و استفاده از سرریز فرصت‌های شغلی خارجی؛ موضوعی است که با وجود اجرای چند برنامه از سوی دولت و همچنین برخی پیش بینی ها در قوانین برنامه، تاکنون نتوانسته است منجر به کسب فرصت های شغلی مناسبی برای نیروی کار ایرانی شود.

در سال های اخیر و پس از ابلاغ برنامه چهارم توسعه، قرار بود دولت در یک دوره 5 ساله برای اعزام 100 هزار نفر نیروی متقاضی کار به خارج کشور برنامه ریزی کند که متاسفانه هرگز به این هدف نرسید.

پس از آن با ذکر دلایلی از جمله عدم آشنایی نیروی کار ایرانی به زبان خارجی، گران بودن نیروی متقاضی کار ایرانی در مقابل نیروهای برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی، تحریم و متخصص بودن نیروی کار داخلی؛ در قالب برنامه پنجم توسعه هیچگونه هدفگذاری عددی برای اعزام نیروی کار پیش بینی نشد.

برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند به دلیل بروز بحران های اققتصادی به ویژه در اورپا طی سال های اخیر و همچنین رکود در جذب نیروی کار سایر کشورها در برخی مناطق توسع یافته آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی؛ دستیابی به فرصت های شغلی خارجی به ویژه برای نیروی کار تحصیل کرده ایرانی، سخت تر شده است.

رقابت با کشورهای ارزان

وجود رقبای ارزان قیمت از سایر کشورها مانند فیلیپین، هندوستان، افغانستان، عراق و برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز مزید بر علت شده است. این موارد از موانعی است که به زعم مسئولان دولتی باعث می شود روند کسب فرصت های شغلی خارجی کند شود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: درست است که می توان برخی فرصت های شغلی را در آنسوی مرزها برای نیروهای متقاضی کار فراهم کرد، اما بسیاری از مشاغل در خارج کشور در شان نیروی کار ایرانی نیست و ما علاقه ای به اعزام نیروی کار برای اینگونه مشاغل نداریم.

در یکی دو سال اخیر نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف برنامه چهارم که اعزام 20 هزار نفر نیروی کار در هر سال به کشورهای خارجی را مطرح کرده بود را کوچک کرد و هدف 5 هزار نفر را انتخاب نمود.

محمدحسین فروزان مهر، در گفتگو با مهر گفت: با مجموعه اقداماتی که در سال 90 پیرامون کسب فرصت های شغلی خارجی انجام شده است، هدف اعزام 5 هزار نیروی کار محقق شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بخشی از اعزام نیروی کار که حدود 3 هزار نفر است، از طریق بخش خصوصی و کاریابی های بین المللی کشور انجام شده است.

تحقق بسته اعزام 5هزار نفری سال 90

فروزان مهر ادامه داد: با این حال، برخی از دستگاه ها نیز برای انجام پروژه های خارجی خود اقدام به اعزام نیروی کار به صورت مستقیم می کنند که در صورت جمع بندی همه آمارها، نه تنها هدف 5 هزار نفری دولت محقق شده است، بلکه تعداد قابل توجهی نیز نیروی مازاد بر برنامه یکساله به خارج کشور برای کار اعزام شده اند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: برای سال جاری نیز منتظر این هستیم که دفاتر مشاوره شغلی خارجی و کاریابی های بین المللی کشور، برنامه خود را ارائه کنند.

وی خاطر نشان کرد: البته در مواقع لزوم شورای عالی اشتغال نیز در زمینه ایجاد تحرک در اعزام نیروی کار به خارج کشور، برنامه ریزی و نسبت به اقدامات جدید آن تصمیم گیری می کند.

برای سال جاری، علاوه بر لزوم برنامه ریزی بخش خصوصی جهت اعزام نیروی کار به خارج کشور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روزهای گذشته اقدام به فراخوان دریافت طرح ها و نظرات کارشناسان و فعالان بازار اشتغال به ویژه در بخش اعزام نیروی کار به خارج کشور کرده است.

این اقدام که برای اولین بار صورت می گیرد دارای موضوعات و بندهای مختلفی است که در واقع نشان دهنده هدف اصلی دولت در اعزام نیروی کار به خارج کشور در آینده نزدیک است. تاکنون اعزام نیروی کار به خارج کشور در قالب های جدید صورت نگرفته است که این مسئله نشان دهنده برنامه ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت های اشتغال خارجی برای جوانان متقاضی کار است.

متن فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال ساماندهی بازار کار در بخش اعزام موقت سرریزهای نیروی کار به فرصت های جدید اشتغال در خارج از کشور با هدف تاثیرگذاری بر نرخ بیکاری در سطوح مهارتی و فنی؛ طرح های پژوهشی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در بندهای مهم این فراخوان "کسب ارزش افزوده از تبادل ارز حاصل از اشتغال خارج از کشور و تقویت چرخه تولید ملی"، "کاهش هزینه منفی مهاجرت های غیرمنظم نیروی کار (غیرقانونی) و ایجاد اعتماد در بازار کار جهانی نسبت به توانمندی های فکری و اجرای نیروی کار ایرانی"،" گسترش و تنوع کشورهای هدف برای افزایش توانایی انتخاب شغلی برای نیروی کار اعزامی"،" بهره گیری از مهاجرت موقت نیروی کار به عنوان یک ابزار موثر در انتقال فن آوری و مهارت های شغلی به حوزه صنعت ملی کشور"،" حفظ شان و هویت ملی نیروی کار اعزامی و مهاجر"،" مدیریت ترکیب نیروی کار اعزامی و تضعیف مزیت های فرار مغزها به خارج از کشور در حمایت از سرمایه های ملی و انسانی" و " ایجاد یک شبکه هدفمند ملی با مشارکت دستگاه های دولتی و غیردولتی برای اجرای طرح جامع مدیریت اشتغال در خارج از کشور و مهاجرت نیروی کار برای پیگیری اهداف و برنامه ها آمده است.